ZASTRAŠUJUĆE IME: Za njega govore da je strah i trepet, da je nepobjediv – ‘On je vizionar ali Hrgović je meteor. Mogao bi ga pobijediti’

‘Ja bi njihov meč, ako do njega dođe, volio više vidjeti da je za titulu’

Vjerojatno najmoćniji promotor današnjice Eddie Hearn je u razgovoru za IFL otkrio neke od mogućih imena s kojima bi Filip Hrgović mogao u ring, nakon što mu je otpao meč protiv Michaela Huntera.

OVO SU MOGUĆI PROTIVNICI FILIPA HRGOVIĆA: Hrvat bi mogao u ring s ponajboljim boksačem današnjice, a spominju se i neka velika imena

Opasni ljevak

“Već smo nekoliko godina htjeli meč protiv Martina Bakolea. Međutim, morali bismo se spustiti niz listu da bismo došli do njega, a mnogo boraca se ni ne želi boriti s Hrgovićem. Tu su i borci poput Kabayela, McKeana, Zhileija. Joseph Parker radi na revanšu protiv Chisore, pa vjerojatno ništa od njega, ali tu je i Oleksandr Usyk“, rekao je Hearn.

Od svih imena, najviše bode u oči ono Oleksandra Usyka. Radi se o TOP boksaču, jednim od najboljih boksača današnjice. Ima skor 18-0, 34 godine i europsko, svjetsko i olimpijsko zlato u svojim vitrinama. Prema BoxRecu na šestom je mjestu svjetskih teškaša i ljevak je, što je problematično za većinu konkurencije. Usyk nakon uspješnog debija u teškoj kategoriji protiv Chazza Witherspoona kojeg je lako pobijedio pa onda i Dereka Chisoru teže (jednoglasnom sudačkom odlukom), pozorno prati zbivanja na boksačkoj sceni i čeka svoju priliku za lov na još jedan pojas prvaka.

Svojim stilom pokorio je kruzer diviziju, a ovaj Ukrajinac sad namjerava isto učiniti i u kraljevskoj teškoj. Na tom putu stoji mu upravo Hrgović. Usyk melje svoje suparnike, ima specifičan način boksa i miksa oba garda (i lijevi i desni). Trenutno je treći na IBF-ovoj ljestvici i jedno je mjesto ispred Hrgovića, dakle njihov meč je realan. Poznati boksački trener Tomo Kadić iz BK Gladijator, inače trener sjajnog Tonija Filipija, smatra kako bi njihov okršaj bio vrijedan pojasa, a ne običnog meča na putu do borbe za pojas:

‘To bi trebao biti meč za pojas’

“Šteta da se takva dva boksača ispušu samo tako, njihov sudar u ringu bio bi veliki, vrijedan pojasa prvaka. Ja bi njihov meč, ako do njega dođe, volio više vidjeti da je za titulu. Zašto? Zato što meč za titulu sportašima, boksačima u ovom slučaju donosi financijsku korist. Sad da boksaju takav meč, potrošiti se za par milijuna, to je meč koji je vrijedan zbilja puno više od toga. Hunter bi za Hrgovića bio idealan ali vidimo da se preplašio Filipa. Oleksandr Usyk je boksački vizionar, inteligentan je boksač, pokretljiv. No, Hrga je pravi bombarder, po mojem skromnom mišljenju jači je udarač, bombarder od Wildera koji je kao neki brončani bombarder. Hrgović je onda kao meteor kad uđe u ring”, kazao nam je Tomo Kadić i dodao:

‘Oleksandr Usyk je najbolji tehničko potkovan boksač današnjice’

“Oleksandr Usyk je najbolji tehničko potkovan boksač današnjice. Kompaktan je, pokretljiv, možda čak u nekom segmentu poput Lomačenka. Ponekad njegovi mečevi, početci mečeva, znaju izgledati kao da je neka dosadna borba u pitanju ali on ima toliko dobre obrane da uvijek navede protivnika na svoj mlin. Vrlo je inteligentan i pametan borac, neće riskirati i upustiti se u neku otvorenu šoru. No, ipak vjerujem da ga Hrgović može pobijediti. Filip je sve jači i bolji, sve brži, ne bi Usyku niti malo bilo lagano protiv Hrge. Mogao bi ga pobijediti. Kad bi se upustio u neko nadmudrivanje s njima, to ne bi bilo dobro za Filipa ali kao jednom silom, snagom, kvalitetnim tehničkim boksom, on ima veliku šansu pobijediti sve njih, ne samo Usyka”, zaključio je Tomo Kadić.