JESTE LI PRIMJETILI ŠTO SE DOGAĐALO U WILDEROVOM KUTU? Čitava Amerika bruji o kaotičnoj situaciji i Furyjevom boksačkom školovanju Waldera

Došao je u Las Vegas znajući za što je spreman. Za vrijeme njegovog spektakularnog ulaska u ring kultne MGM Grand Garden Arene, pjevušio si je kulerski, s krunom na glavi i kraljevskim plaštom, serenadu. I onda je demonstrirao boks kakav još nikad nije. Tyson Kralj Cigana Fury (30-0-1, 21 nokauta) u potpunosti je nadboksao i boksački školovao Deontayja Wildera (42-1-1, 41 nokaut) jutros po hrvatskom vremenu. Možda i najjačeg udarača, onog kojem, kako se sam voli pohvaliti, treba samo sekunda za nokautirati suparnika a ne 12 rundi.

Rasplesani i fizički sjajno pripremljeni Fury

No, protiv rasplesanog i fizički sjajno pripremljenog Furyja Brončani Bombarder nije imao šanse niti prilike nanišaniti svoj top u desnoj ruci za nešto više od poraza tehničkim nokautom u 7. rundi. Britanski teškaš tako je stigao do WBC i The Ring pojaseva. Od samog početka ovog dugoiščekivanog revanša Fury je pokazao da ovoga puta ništa ne želi prepustiti slučaju (čitaj sucima), ne nakon neodlučenog njihovog prvog međusobnog susreta, nego da jednostavno mora više raditi i više pogađati, te završiti ovu priču.

Čini se kako je bio spreman na igru i tučnjavu, na sve što je potrebno da se dođe do cilja. Pritisnuo je Fury od prve sekunde Wildera, konstantno napadao, išao prema naprijed, te natjerao sad već bivšeg prvaka da praktički čitav meč odradi u kretanju unazad, spašavanju, hvatanju zraka… Sudac je dva puta morao brojati Wilderu, koji je bio u nokdaunu u trećoj i petoj rundi. Fury je posao završio u sedmoj rundi, kada je serijom udaraca teško uzdrmao Wildera zbog čega je sudac prekinuo meč. Trener Wildera Jay Deas kazao je na presici nakon meča da je u kutu Deontayja Wildera vladalo nesuglasje tijekom borbe protiv Tysona Furyja. Tako je njegov kolega Mark Breland, pišu Amerikanci, predao meč u 7. rundi.

Wilder pogodio tek 34 udarca u odnosu na 82 Furyja

Inače, dosadašnji WBC prvak pogodio je tek 34 udarca u odnosu na 82 Furyja. To je manje od 5 po svakoj odrađenoj dionici. S druge strane, novi je prvak u samo sedam rundi pogodio više značajnih udaraca nego u čitavom prvom spomenutom meču, koji je 2018. godine završio kontroverznom neodlučenom odlukom.

Ako pogledate službene sudačke kartice koje je objavio ugledni američki FOX Sports, sasvim je jasno vidljivo kako je Wilder Furyju ništa nije mogao, odnosno kako ga je Fury izdominirao… Samo jedan sudac je “Brončanom bombarderu” dao jednu rundu. I to drugu, u kojoj je kako-tako uspio parirati suparniku, prije nego što ga je Fury u trećoj rušio brzim i moćnim desnim “swingom”, prije nego što je tu rundu po sva tri suca izgubio s 10-8.

Suci su šest odboksanih rundi bodovali sa 59-52, 58-53 i 59-52. Također, Nabacio je Britanac dodatne kile u odnosu na njihovu prvu borbu, kad je imao 123 kg naprema 116. Izašao mu je Fury na megdan veći, ali ne i deblji, nego jači. Radio je, očito, dosta na snazi i pokretljivosti te svoje mase u ringu, kako bi s njom mogao boksački “zaplesati” na taktove poznatog hita “American Pie”, kojeg je nakon Wilderovog detroniziranja i zapjevao svojoj dragoj i čitavom boksačkom svijetu… Bio je ovo njegov najbolji meč u karijeri, bolji i od onog protiv Vladimira Klička 28. studenog 2015. u Düsseldorfu u kojem je prvi put postao svjetski prvak…

‘Sjajno Fury balansira sa svojom težinom koju je dignuo posebno za ovu borbu’

“Sigurno, bio je ovog puta bolji i kompletniji. Fury se na velika vrata vratio na svjetski teškaški tron. Wilder od početka za njega nije imao rješenja. On sjajno balansira sa svojom težinom koju je dignuo posebno za ovu borbu. Mišljenja sam da je Furyjeva taktika, strategija boksačkog kuta Britanca, bila da umore Wildera. Vidi se i po tome kad je Fury dobio i javnu opomenu. Wilderu je to bilo iscrpljujuće, kad ti boksač to radi, naslanja se na tebe svom težinom. Imao je Fury dobru taktiku i praktički Wilder nije imao više snage”, kazao nam je u uvodu razgovora trener u uspješnom zagrebačkom BK Gladijatoru, čovjek koji trenira jednog od naših najperspktivnijih teškaša Tonija Filipija…

“Wilder je svoj stil boksa podredio svojim snažnim udarcima i samim time završavao je borbe. Ali, kad ispred tebe stane netko tko je veći, viši, a ti se ne susrećeš s takvim boksačima, onda tu nije stvar tehnike, nego je stvar u nepoznatom. Jednostavno, nisi se toliko puta u karijeri susretao s takvim tipovima boksača, i fizički i tehnički, da bi znao kako im priči na jednostavan način. Wilder stoji tvrdo, ukočeno na nogama, dok Fury pleše, igra se sa svojom masom. Amerikanac želi nekako riješiti suparnike silom, dok se Fury igra i pravovremeno pogađa”, objašnjava nam Tomo Kadić i na naše pitanje što je bio ključ Fuyjeve pobjede nad Wilderom, rekao je:

‘Fury je bacio tri puta više udaraca od Wildera’

“Fury je bacio tri puta više udaraca od Wildera. Baš sam gledao statistiku. Ovaj je bacio 158 udaraca, dok je Wilder ukupno plasirao 54 udarca mislim… To je tri puta više. I tri puta više ga je pogodio. Meni se čini kako je bila ispravna odluka prekinuti borbu, zato što je Wilderu krvarilo iz uha i lako je moguće da mu je puknuo i bubnjić. Kad sam vidio da mu krvari iz uha, lako je moguće da mu je puknuo bubnjić. Samim time, njegov centar za ravnotežu je bio narušen, pa su možda i to razlozi prekida meča iz Wilderovog kuta. No, to su samo moja nagađanja. Ono što je jasno i činjenica je to da ga je Fury baš demolirao. Wilder ne zna boksati unazad. Fury se nametnuo visinom i masom, 20 kg je teži od Wildera i to je velika razlika. No, meni je nafanscinantnije koliko je Fury udaraca bacio. Pa 20 kg je teži, a bacio je 100 udaraca više… To je pokazatelj koliko je bio fizički spremniji i koliko je htio tu pobjedu”.

Problemi s dopingom i drogom

Fury je zbog problema s dopingom i konzumiranjem droga ostao bez titula, a u ring se je vratio u lipnju 2018. godine. Usponi i padovi ono su što su Furyja izgradili… Boksački svijet sad čeka okršaj Anthonyja Joshue i Tysona Furyja. Nakon meča se puno priča o borbi novog WBC prvaka i svjetskog prvaka po WBA, IBF, WBO, i IBO verzijama, a oko svega se oglasio i njegov promotor, poznati Eddie Hearn, koji je razveselio sve ljubitelje plemenitog sporta. Jedan korisnik je, tako, na Twitteru napisao: “Nema šanse da će Hearn nakon ovoga pustiti Joshuu blizu Tysona”, a Hearn mu je odgovorio:

O borbi Fury – Joshua

“Naravno da hoću, Anthony jako želi tu borbu i ona se mora dogoditi ove godine!” Pisali smo o tome jutros…

“Wilder ima 30 dana za aktiviranje klauzule za treći njihov okršaj, pa se može dogoditi i ta borba, baš sam čitao nešto o tome. No, definitivno i mene zanima borba Furyja i Joshue, kao i okršaj Wildera i Joshue. Prvenstveno me zanima Wilder s Joshuom. Fury je čudo, čovjek zvan pobjeda. Pobijedio je depresiju, drogu, alkohol, tri godine nije bio u ringu, izgubio je dijete… On je velika motivacija za sve nas i dokaz da se sve može postići, ako se to i želi”, zaključio je Tomo Kadić.