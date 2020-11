Prekid u 5. rundi, nije izdržao Hrgovićeve bombe

Najbolji hrvatski profesionalni boksač Filip Hrgović (28) jutros je po hrvatskom vremenu na Floridi slavio i u svom 12 profi meču i obranio WBC internacionalni pojas. Ovog je puta žrtva bio njegov bivši sparing partner za borbu protiv Corbina, čovjek koji je 12 godina proveo u zatvoru, Rydell Booker (39). Do pobjede i svog 10 nokauta u karijeri Hrga je došao prekidom u 5. rundi.

Inače, Booker je u meč ušao sa 112,4 kilograma, 2,4 više od Hrgovića, no to mu je jedino pomoglo da ga Hrgović ne uspava. Na kraju je ponovno preživio, nitko ga do sad još nije pobijedio, nokautirao rušenjem.

Što se tiče samog meča, Hrgović je u prvoj rundi pokazao koliko je bolji, no nije uzdrmao Amerikanca sve do druge kada je sudac Bookeru dva puta morao brojiti. Dominacija se nastavila do 5. kad je Hrvat završio posao.

[VIDEO] HRGOVIĆ STIGAO DO 12. POBJEDE U KARIJERI: El Animal uništio Bookera i slavio prekidom u petoj rundi

‘Dobar posao za suca čovječe. Prestar si’

Nakon što je sudac prekinuo borbu, Hrgović je došao do suparnika, čestitao mu, zagrlio ga i onako pomalo zafrkantski u rekao:

“Dobar posao, dobar posao za suca čovječe. Prestar si”, rekao mu je sa smiješkom Filip Hrgović, nakon čega ga je Booker odgurnuo. Naravno, sve u zezanciji. To možete vidjetiu priloženom videu od 01:00.

"Evo malo prijateljskog druženja nakon borbe", kazao je RTL-ov komentator u ovoj borbi Filip Brkić.

Meč Hrgovića i Bookera mogli ste pratiti na RTL televiziji u izravnom prijenosu.