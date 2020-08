JESTE LI PRIMIJETILI ŠTO JE CORMIER NAPRAVIO KAD JE STIPE PROGLAŠEN POBJEDNIKOM? Kakav drzak i nesportski potez

Jedan je detalj kod proglašenja pobjednika promakao mnogima

Stipe Miočić pobijedio je Daniela Cormiera u posljednjem meču trilogije i obranio svoj naslov prvaka u teškoj UFC-ovoj kategoriji. Postao je tako Amerikanac hrvatskih korijena najveći UFC-ov teškaš svih vremena, dok je Cormiera poslao u zasluženu mirovinu.

Stipe je pobijedio odlukom sudaca nakon pet jako dobrih rundi u Apex dvorani u Las Vegasu.

No jedan je detalj kod proglašenja pobjednika promakao mnogima. Naime, ljutiti Daniel Cormier samo je odšetao van iz oktogona i nije čestitao Stipi Miočiću na pobjedi.

Optužio Miočića

“Neću se boriti ni za što osim za titule. Ne mislim da tu ima budućnosti za mene. Bila je ovo duga utrka. Bilo je sjajno. Upravo sam je borio u svojoj posljednjoj borbi za titulu i bola je to odlična borba”, rekao je Cormier nakon meča.

No nakon toga se požalio da ga je Miočić uboo u oko te da na lijevo oko nije vidio tijekom borbe.

“Pogledajte mi oko. Ne vidim ništa, samo crno. Rekao sam sucu da me Stipe uboo u oko, ali on je rekao da je to bio udarac”, rekao je Cormier nakon borbe.

Zanimljivo, suci su prekinuli borbu jer je Cormier u prvoj rundi uboo Stipu u oko, a radio je to često u protekla tri meča protiv prvaka teške kategorije. No treba se ipak nakon svega nakloniti Cormieru koji ide u zasluženu mirovinu.