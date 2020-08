Na Bellator 244 priredbi prošle subote ujutro po hrvatskom vremenu vidjeli smo detronizaciju Ryana Badera s trona poluteške kategorije. Njega je na poprilično brutalan način bez pojasa ostavio Vadim Nemkov nakon strašnog high-kicka koji je bio početak Baderovog kraja.

Vadim Nemkov came away with his 7th straight W and light heavyweight gold tonight at #Bellator244. pic.twitter.com/oMMFzUryzL

— BellatorMMA (@BellatorMMA) August 22, 2020