JEDNA OD NAJPOPULARNIJIH UFC BORKINJA LJETUJE U HRVATSKOJ: ‘Mislim da sam u raju’

Dokładnie wczoraj minęło 7 lat od mojego zawodowego debiutu w MMA 😎💪💃🏻 i powiem Wam szczerze, że było to 7 najlepszych lat mojego życia 😍 dziękuje za tą wspaniałą przygodę i za to, że ze mną jesteście, że wspieracie mnie kiedy wygrywam i przegrywam ❤️ 7 years ago I started my adventure with MMA 😎💪 It was the best time in my life 😊 thank you for support ❤️ #ufc #7years #thebesttime #lovemyjob #kk