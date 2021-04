‘Razmislio sam i shvatio da se moram boriti protiv mog Hrvata, moji roditelji su Hrvati i ja sam cijelo ovo vrijeme trenirao s Hrvatima’

Surfajući bespućima društvenih mreža naletjeli smo na onu krvavu UFC borbu našeg najboljeg MMA borca svih vremena Mirka Cro Cop Filipovića protiv australskog Hrvata Anthonyja Perosha u Sydneyju u veljači 2010. godine.

Uoči borbe Mirku na treningu pukla arkada

Inače, prema pisanju medija tada, Mirku Filipoviću je tijekom treninga sa sparing partnerom Sašom Mučnjakom pukla arkada i bilo je upitno hoće li i hrvatski borac moći nastupiti ili ne. Motivirani Cro Cop nije dvojio, nakon šivanja je odmah rekao da mu ne pada na pamet otkazati meč za koji se tako dugo spremao. Uistinu se svašta izdogađalo par dana uoči prije velikog okršaja Mirka Filipovića i američkog diva Bena Rothwella.

Big Ben otkazao borbu, Perosh uletio u ‘pet do 12’

Prvo je Big Ben otkazao svoj nastup na nedjeljnom turniru UFC 110 zbog nepoznate bolesti. Potom je stigla nova iznenađujuća vijest da je Cro Cop na treningu razbio arkadu i da mora na šivanje, a na kraju smo saznali i ime novog protivnika našem Vinkovčaninu.

Radio se o australskom Hrvatu Anthonyju Peroshu, koji je za razliku od Randyja Couturea i Quintona Jacksona, odlučio u “pet do 12” prihvatiti nastup u borbi večeri. Točnije, Perosh je prihvatio borbu s Mirkom samo dva dana prije eventa…

“Nazvali su me u četvrtak poslijepodne. Joe Silva me pitao koliko sam težak i ja sam odgovorio 100 kilograma. Tada me je pitao želim li se boriti protiv Cro Copa umjesto Bena Rothwella, koji će najvjerojatnije odustati od meča. Rekao mi je da će s odlukom pričekati do petka ujutro, a da ja razmislim o ponudi”, ispričao je Perosh za portal MMAfighting te dodao kako je prvo odbio ponudu jer mu je dvije godine mlađi Mirko idol i još je uz to Hrvat.

‘Prvo sam odbio, ali…’

“Istina je, prvo sam odbio. Razmislio sam i shvatio da se moram boriti protiv mog Hrvata, moji roditelji su Hrvati i ja sam cijelo ovo vrijeme trenirao s Hrvatima. Međutim, na press konferenciji sam čuo kako Dana White priča o tome koliko borci danas odbiju dobrih ponuda. Kako sam mogao odbiti da se s pozivnicom borim na UFC 110 turniru protiv jednog od najjačih boraca svijeta? I ne samo to. Ovo je prvi UFC šou u Australiji. Odmah sam nazvao i prihvatio ponudu”, otkriva Perosh.

On je suvlasnik dvorane u Sydneyu – Sinosic Perosh Martial Arts, u kojoj su se za nastup na turniru pripremala još dvojica hrvatskih boraca – Goran Reljić i Igor Pokrajac.

Što se tiče samog dvoboja, Mirko je u drugoj rundi u parteru nad svojim suparnikom dominirao i laktom mu otvorio desnu stranu čela. No, nakon sanacije borba je nastavljena do kraja druge runde. Na kraju je liječnik zabranio Peroshu da nastavi meč, jer je rana bila preduboka i stalno je krvario. No, svaka čast Peroshu na hrabrosti i što je uopće i prihvatio borbu tako kasno.