JEDNA OD NAJBRUTALNIJIH UFC PRIREDBI OVE GODINE: Usman slomio čeljust Colbyju, pala i vrlo kontroverzna odluka

U noći sa subote na nedjelju u Las Vegasu održan je jedna od najboljih UFC priredbi ove godine. Imali smo prilike gledati čak tri borbe za naslov prvaka i dok je dvoje boraca, Kamaru Usman i Amanda Nunes, branilo naslove, Alexandar Volkanovski postao je novim prvakom u perolakoj kategoriji.

Slomio mu čeljust

U glavnoj borbi večeri Kamaru Usman slavio je protiv kontroverznog Colbyja Covingtona dosta kasnim prekidom, tek u petoj rundi. Međutim, svladao ga je Usman na brutalan način, slomivši mu čeljust, iako se ovaj nije isprva predao. Dogodilo se to u trećoj rundi, a trebale su mu još gotovo dvije da ga dokrajči i to tek kada ovaj više nije mogao trpjeti silne udarce u bradu. U petoj se rundi stropoštao na parter i Usman ga je izbombardirao do sučeva prekida.

Nadalje, Alexander Volkanovski pobijedio je Maxa Hollowayja i time je prekinuo čudesan niz nepobjedivosti Hollowaya u perolakoj kategoriji, te je uzeo naslov prvaka. Dobio ga je sudačkom odlukom i to prvenstveno zato što je uputio puno više udaraca od Hollowaya. Bila je to zaslužena pobjeda i Hollowayev prvi poraz od 2013. godine kada ga je prebio Conor McGregor.

Kontroverzna odluka

Amanda Nunes zadržala je svoj naslov prvaka u bantamu i to jednoglasnom odlukom sudaca u meču protiv Germain de Randamie. Brazilka je bila dominantnija na parteru državši Nizozemku gotovo cijeli meč izvan borbe u stojećem položaju. Dakako, bila je to logična taktika jer Germain je sjajna kickboksačica.

Međutim, bilo je i vrlo kontroverznih odluka. U meču Marlona Moraesa i Josea Alda suci su odlulili podijeljenom odlukom kako će Moraesa biti pobjednik, a publika je tada počela negodovati. Aldo je bio, dojma smo, puno bolji i nanio je puno veću štetu protivniku, ali suci mu nisu bili naklonjeni.