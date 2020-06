NAJBOLJI BOKSAČKI MEČ SVIH VREMENA: Jedan su drugog nemilosrdno bombardirali 15. rundi; Bilo je to skidanje pramenova

Najzanimljiviji trenuci legendarne borbe iz Madison Square Gardena između Muhammada Alija i Joea Fraziera

Na Facebook stranici IronMantv Boxing osvanuli su najzanimljiviji trenuci legendarne borbe iz Madison Square Gardena za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji između Muhammada Alija (31–0, 25 nokauta) i Joea Fraziera (26–0, 23 nokauta).

U igri su bila tri pojasa prvaka svijeta u teškoj kategoriji

Ovaj megateškaški obračun prozvan je borbom stoljeća, a u igri je imao Frazierove pojaseve prvaka prema WBC/WBA verzijama, kao i Alijev The Ring/lineal pojas. Znači, pobjednik je objedinio sve pojaseve prvaka. Dogodio se to 8. ožujka 1971. godine, a ovaj boksački meč bio je prvi Alijev nakon tri godine izbivanja iz ringa. U njemu je Ali izgledao sjajno.

Također, jedan su drugog uništavali udarcima, toliko je borba bila otvorena da je komentator u jednom trenutku rekao kako si međusobno, radi preciznosti udaraca koji su odsjedali na glavama boraca, “skidali pramenove”…

Obojica su bili neporaženi boksači

Inače, bilo je to prvi put da su se dva neporažena boksača međusobno borila za objedinjavanje titula u teškoj kategoriji. Frazier je na kraju pobijedio nakon 15 rundi bespoštedne borbe jednoglasnom odlukom sudaca, a u 15. rundi je Fraizer Alija poslao na pod, nakon čega se Ali doduše pridigao, no dojam je išao na ruku Fraizera koji je imao i bolje bodovne kartice. Bila je to prvi njihov međusobni meč iz trilogije, koji je imao dva revanša, Super Fight II (1974) i “Thrilla in Manilla” (1975).

Ali slavio u sljedeće dvije međusobne borbe

U obje je slavio Muhammad Ali. Da ne duljimo, pogledajte tučnjavu koja se pamti kao jedna od najboljih ikad u boksu, ako ne i najbolji boksački meč svih vremena.