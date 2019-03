View this post on Instagram

❌BREAKING NEWS❌ ○ 💬Anthony Johnson: “The only opportunity for my return is a situation where Jon Jones turns into heavyweight. Then I will return to the battle for the fight with Jones. This is the only fighter with whom I would like to fight. After him, I can officially declare that I have completed my work and completed the mission. Although I did not win the title, but I fought with the best of the best. ” ○ 💬 Энтони Джонсон: «Единственная возможность для моего возвращения это ситуация, когда Джон Джонс перейдет в тяжелый вес. Тогда я вернусь в бои ради поединка с Джонсом. Это единственный боец, с кем я хотел бы провести поединок. После него я могу официально заявить, что выполнил свою работу и завершил миссию. Хотя я и не завоевал титул, но сражался с лучшими из лучших» ● ● #ufc #ufcmma #anthonyjohnson #anthonyrumblejohnson #jonjones #khabibnurmagomedov #conormcgregor #lmao #ufcfight #ufcfighter #mma #muaythai #boxing #kickboxing #wrestling #grappling #bjj #taekwondo #fight #mmanews #boxingknockout #ufcmemes #mmamemes #new #breakingnews #ufcnews #mmanews