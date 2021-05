Foto: Screenshot: You Tube

Zastrašujući nokaut u velikom come backu

Na društvenim mrežama osvanuo je, po opisu jedan od najbrutalnijih nokauta ikad. Ovo je dokaz kako nikad ne treba odustati i koliko je boks surov, opasan ali i uzbudljiv i nepredvidiv sport. Naime, boksač u plavim hlačicama tijekom prve runde našao se u teškoj situaciji, bio je u nokdownu. Međutim, u trećoj je uzvratio i svog suparnika poslao u brojanje.

Nokdown na nokdown

Nije na tome stalo, u trećoj je svog suparnika moćnom desnicom preko ramena poslao na pod. Nakon toga, dolazi do obrata. Prilikom jednog duela u kutu, dobiva dva udarca od kojih ga jedan izbacuje iz ringa. Poludio je, vratio se u meč i strašnim lijevim krošeom pogodio suparnika bacivši ga u nokaut. Udarac je toliko bio jako, da je nesretni boksač na tlu “boksao u snu”… Prizor je bio dramatičan i začudio je i same komentatore borbe.

“Što on to radi, pokušava se boriti na leđima”, kazao je začuđeni i oduševljeni komentator borbe, koja je donijela svu ljepotu boksa, kao i dramatičnost i opasnost samog ovog plemenitog sporta. Pogledajte i sami kako je to izgledalo.