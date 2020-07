JEDAN OD NAJŠOKANTNIJIH TRENUTAKA IKAD U MMA: Noć kad je veteran u 41. godini napravio čudo i ispisao povijest slobodne borbe

Foto: Screenshot: You Tube

Dan Henderson na nevjerojatan je način pobijedio velikog Fjodora

Prije devet godina, u noći s 30. na 31. srpnja po hrvatskom vremenu 2011. godine, borilački svijet ostao je u šoku nakon što je 40-godišnji Dan Henderson tešku situaciju u meču protiv, po mnogima jednog od najboljih MMA boraca svih vremena Fjodora Jemjeljanenka, okrenuo i nokautirao velikog Rusa, uoči svog 41. rođendana kojeg slavi 24. kolovoza…

Spektakularna priredba u suradnji Strikeforcea i M-1 Global

Dogodilo se to na spektakularnoj Strikforce priredbi u suradnji s ruskom organizacijom M-1 Global iz St. Petersburga. Priredba je bila održana u Sears Centreu u Hoffman Estatesu, američkoj saveznoj država Illinois, a borba koju je sudio poznati MMA sudac Hearb Dean bila je dogovorena na tri runde po pet minuta.

Tada 35-godišnji Fedor došao se iskupiti svojim fanovima za dva poraza u nizu koje su mu nanijeli Brazilac Fabricio Werdum i Bigfoot Silva, dok je šest godina stariji Henderson tražio pobjedu karijere, na valovima ranijeg osvajanja titule do 93 kilograma.

Fjodor je bio veliki favorit, u to vrijeme još uvijek je glasio kao jedan od najboljih MMA boraca svijeta, ako ne i najbolji. Rus je na vaganju imao 103 kilograma, dok je Henderson bio na 94., samo pola kilograma iznad granice poluteške kategorije.

Borba počela u ludom ritmu

Borba je u počela u ludom, dinamičnom i visokom ritmu, u prvih 45 sekundi vidjeli smo otvorenu borbu s puno udaraca s obje strane. Henderson je meč otvorio s jednim low kickom, nakon kojeg mu je Fjodor primio nogu i pokušao plasirati dva udarca. I onda je uslijedila kanonada s jedne i druge strane. Henderson je u toj razmjeni pokazao više energije i stjerao Rusa uz ogradu. Krv je bila vidljiva na Fjodorovom licu. Stradalo mu je desno oko koje je bilo oštećeno i protiv Bigfoot Silve.

Henderson pokušavao ugroziti Fjodora uz ogradu kaveza

Henderson je pokušavao ugroziti Fjodora uz ogradu kaveza, ali nije uspio i ona je otišla na sredinu. Napao je Fjodor uzdrmavši Hendersona, no ovaj je ostao na nogama. Ipak, nakon idućeg silovitog napada, točno na ulazu u posljednju minutu prve runde, Hendo je završio na podu, a veliki Rus u svom stilu odlazi na njega, s ciljem da kanonadom udaraca završi borbu. I kad su svi već vidjeli Fjodorovu pobjedu, dogodilo se nešto o čemu se i dan danas priča.

Naime, Hendo je majstorski na podu primio Fjodorovu desnu nogu, odgurnuo se od kaveza i čudesno ga okrenuo, došao mu na leđa i plasirao jedan aperkat koji Fjodor nije izdržao. Posljednji imperator je pao kao pokoše, a Henderson, olimpijac u hrvanju, ga je završio s još dva udarca u potiljak i dva čekićem u prednji dio glave. Impresivan je, više od aperkata, bio taj potez kad se izvukao iz teške situacije i okrenuo Rusa.

‘Da, Hendo je upravo zaustavio Fjodora Jemjeljanjenka’

“Nevjerojatno. Zaustavljena je borba. Henderson je zaustavio Fjodora Jemjeljanenka u prvoj rundi. Dan Henderson je ostvario najveću pobjedu u karijeri. Da, Hendo je upravo zaustavio Fjodora Jemjeljanjenka. U šoku sam, tako se brzo dogodilo. I to nakon što ga je Fjodor zasuo udarcima, to ovu njegovu pobjedu čini još impesivnijom”, vrištali su komentatori borbe na TV-u. Pogledajte kako je to izgledalo.