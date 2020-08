Stipe Miočić po četvrti je put uspješno obranio naslov prvaka protekle nedjelje te tako zacementirao status najuspješnijeg UFC borca u teškoj kategoriji svih vremena.

Nakon što je svladao Daniela Cormiera, Stipu su odmah dočekala dvojica izazivača i ne zna se koji je jači. Francis Ngannou je sljedeći na redu za napad na naslov prvaka, rekao je tako Dana White, no u igru je uletio i Jon Jones koji je najavio prelazak u teku kategoriju. Da misli ozbiljno pokazao je i drastičnim potezom – odrekao se svog pojasa u poluteškoj kategoriji.

Jones već nekoliko dana po društvenim mrežama piše kako će se nabaciti još malo mase, a izaziva sve koji misle da mogu ponoviti njegove uspjehe u poluteškoj kategoriji da to pokušaju, čak je i ponudio 100 tisuća dolara onom tko uspije.

First light heavyweight to win six championships in a row I’ll pay $100,000 to whatever charity of their liking. I’ll be waiting

— BONY (@JonnyBones) August 17, 2020