JEDAN OD NAJBOLJIH BOKSAČA IKAD VRAĆA SE U RING: Evo s kim će se boriti i o čemu se u stvari radi

Umirovljeni boksački prvak Floyd Mayweather (43) objavio je kako će se 20. veljače u revijalnom meču boriti protiv Youtubera Logana Paula (25).

JEDAN OD NAJBOLJIH BOKSAČA IKAD VRAĆA SE IZ MIROVINE? Senzacija ljudi, legendu ćemo gledati ponovno u ringu?

Jedan od najvećih boksača svih vremena je profesionalnu karijeru zaključio skorom 50-0 osvojivši 12 svjetskih naslova u pet težinskih kategorija.

🥊 Floyd Mayweather vs. Logan Paul

🗓 February 20, 2021

It's official. This is genuinely happening 🤯 https://t.co/dSNndONhTD

— SPORTbible (@sportbible) December 6, 2020