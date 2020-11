Američki boksač 43-godišnji Floyd Mayweather, koji je tijekom profesionalne karijere zaradio više od 800 milijuna dolara, ponovno bi se trebao vratiti iz mirovine. Iz njegovog tabora su potvrdili da će se boriti 28. veljače 2021. u Tokiju, ali još nije poznato tko će mu biti suparnik.

Mayweather je bio svjetski prvak u pet težinskih kategorija (super-pero, lakoj, super-lakoj, velter i super-velter kategoriji). U profesionalnoj karijeri pobijedio je u svih 50 dvoboja, od čega je 27 mečeva dobio nokautom.

