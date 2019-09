JE LI TONI FILIPI POKRADEN NA SP-U? Javio nam se njegov trener iz Rusije i otkrio nam detalj nakon borbe koji dosta toga govori

Razgovarali smo s Tomom Kadićem, trenerom Tonija Filipija

U prvom meču na Svjetskom amaterskom boksačkom prvenstvu u Jekatarinburgu Toni Filipi je u utorak u teškoj kategoriji (-91 kg) poražen je od Litvanca Tadasa Tamasauskasa s 2-3 podijeljenom odlukom sudaca.

ŠOKANTAN PORAZ HRVATSKE BOKSAČKE SENZACIJE: Je li udarač iz mjesta Sali mučki pokraden?

Pobjeda Tamasauskasa je sumnjiva

Međutim, pobjeda Tamasauskasa sumnjiva je prema riječima talentiranog trenera spomenutog teškaša iz mjesta Sali s Dugog Otoka, Tome Kadića.

Toni Filipi jedan je od naših najboljih teškaša. Uz Filipa Hrgovića, Petra Milasa, Alena Babića i Marka Miluna definitivno najbolji teškaški boksački produkt iz Hrvatske za kojeg stručnjaci govore kako ima sve predispozicije napraviti ozbiljnu boksačku karijeru. Stoga, poraz od Tadasa Tamasauskasa u najmanju je ruku iznenađujući, ako ne i – šokantan!

Spomenuti trener iz poznatog i uspješnog zagrebačkog boksačkog kluba Gladijator nakon borbe je na svom Facebook profilu napisao sljedeće:

Kadićev post na Facebooku

“Da ne ispadne da se samo slikamo kad pobjeđujemo. Danas su suci na Svjetskom prvenstvu u Rusiji dali prednost Litvancu 3:2, a ni on sam nije vjerovao da je pobjedio, a još manje njegov kut. Da li smo pobijedili ili izgubili sad više ni nije bitno, ali kako god izgubili nismo sigurno…

U trećoj je teturao 2 puta po ringu, ali sudac nije odlučio brojati. Kako god Litvanac je danas dobio poklon bon – do sljedećeg susreta. Kako kaže ona stara: Ne treba žaliti za propuštenim prilikama kada znaš da ćeš napraviti novu.

‘U ovoj borbi naučili smo pouku da ne trebamo sucima prepustiti odluku’

Hvala svima na podršci”, stoji u objavi Tome Kadića koga smo kontaktirali kako bi ga upitali za komentar događanja u Jekatarinburgu…

“Nažalost, u ovoj borbi naučili smo pouku da ne trebamo sucima prepustiti odluku. Krenuli smo oprezno u meč jer se s ovim protivnikom do sad nismo susreli. Veliki je teret SP, to je veliko natjecanje. Jako je puno boksača, puno je i dojmova. Prva je runda bila ispitivanje snaga, krenuli smo oprezno.

‘U drugoj rundi smo preuzeli inicijativu i u trećoj imali protivnika na konopcima’

U drugoj rundi smo preuzeli inicijativu i u trećoj smo imali protivnika dva puta na konopcima, ali sudac niti u jednom trenutku, pa niti nakon jednog dobrog desnog krošea Tonija nije niti brojao i samim time dali smo priliku Tamasauskasu da pobijedi”, kazao nam je Tomo Kadić i nastavio:

“Žao mi je te prve runde, tog početka borbe, da ju nismo malo agresivnije otvorili i samim time nametnuli ritam. No, Toni je nametnuo ritam sa svojim kretanjima i znao sam kad će Filipi krenuti završiti meč. No, žalim što u trećoj rundi Toni nije završio Litvanca, odnosno što nije preuzeo veću inicijativu.

‘Kranji rezultat bio je viđenje sudaca’

To i on sam kaže. Jednostavno, mislio je kako je sve do tada napravljeno bilo dovoljno. Nažalost, nije bilo dovoljno. Toni je u svakom slučaju opasan boksač. Kranji rezultat bio je viđenje sudaca.

Bilo bi ružno sad se samo vaditi na suce i reći da su nas oni pobijedili. Mi smo pobijedili sami sebe”, u jednom dahu nam je rekao Tomo Kadić.

Ostaje, naravno, dosta upitnika u zraku zbog kranjeg ishoda, ali kako nam je kazao Tomo Kadić ne treba previše žaliti niti tražiti alibi za poraz…

‘Nije bio pritiska u zraku, ali se u principu znalo što se treba odraditi’

“Kad-tad će doći još bolja, ako znaš koji je tvoj cilj. Žao mi je zbog toga što je to SP. Ta medalja nam nedostaje u našoj riznici uspjeha. Pa makar i brončana. Kad smo vidjeli protivnika u 1. kolu, rekli smo ‘ajmo to odraditi malo ležernije’.

Nije bio pritiska u zraku, ali se u principu znalo što se treba odraditi. Prvu smo runu kod sudaca izgubili na neki početni dojam i par udaraca u tijelo. Druga runda je bila proglašena 3-2 za njega, makar ne znam kako, ali dobro. Tamasauskas je disao na škrge, imao je vidno ozlijeđenu arkadu i bio je na izmaku snaga.

‘Kad je pogađao, pogađao je čisto i odriješito, jako i brzo’

Preko TV-a i interneta se ne može vidjeti kolika je to zaista bila dominacija i sigurnost Tonija u ovoj borbi. Kad je pogađao, pogađao je čisto i odriješito, jako i brzo. A on je oko Tonija nešto skakutao, piplao. Eto, sami smo si krivi”.

Zanimljiva se situacija dogodila kod proglašenja pobjednika koja dosta toga govori…

“Prilikom proglašenja ja sam se najviše bojao sudaca. Meni je Toni ostavio dojam boljeg boksača, ne puno boljeg jer ga nije završio. Znao sam kako se to može odigrati. Puno je na SP-u raznih zemalja, ma svašta nešto… I kad su ga proglasili pobjednikom, on sam nije mogao vjerovati.

‘U trećoj je Tamasauskas bio deklasiran’

Kažem vam, moj je dojam da je Toni dobio drugu rundu, dok je u trećoj Tamasauskas bio deklasiran. Prvu rundu je Litvanac bio nešto aktivniji, ali druga je runda bila naša dok je u trećoj rundi Toni imao apsolutnu dominaciju, na rubu brojanja. Kad su suci proglasili pobjednika, ni Tamasauskas, kao niti njegovi treneri u kutu, nisu mogli vjerovati.

Gledali su se zbunjeno u stilu pa ‘kako je to moguće’. Nisu mogli vjerovati. Kad smo nakon meča dolazili po knjižice, oni su dali knjižicu Litvancu i još su upisali njemu poraz.

U svakom slučaju možemo reći da je to bio veliki šok za sve okupljene, sve koji prate boks, da je Toni Filipi izgubio u prvom kolu od Litvanca. Nitko to nije mogao vjerovati, pa ni on sam. Kad su ga kolege sačekali vani, nije to bila neka sreća, to je bilo ono u stilu ‘vau, kako ti je to uspjelo?’ Vjerojatno niti on sam ne zna”.

‘Svi oko nas naučili su da Toni Filipi uvijek donese medalju s velikog natjecanja’

I za kraj nam je Tomo Kadić rekao:

“Svi oko nas naučili su da Toni Filipi uvijek donese medalju s velikog natjecanja, da se u Hrvatsku vraćamo sreti, uspješni, ali ovog puta nije bilo tako. Ni mi sami nismo očekivali da ćemo ispasti ovako rano. No, sve je to dio sporta. I ovo je možda prilika da jednostavno vidimo da ne smijemo propuštati priliku nikome drugome.

Pred nama su kvalifikacije za OI, državno prvenstvo, još nekoliko natjecanja. Bit će tu još pobjeda i poraza svakom slučaju. Najbolje od svega je što mi gubimo bez da nas netko deklasira.

‘Mi gubimo na način da sami sebe pobjeđujemo’

Mi gubimo na način da sami sebe pobjeđujemo. Siguran sam da ćemo mi to promijeniti do olimpijskih kvalifikacija i uz puno božje pomoći i sportske sreće nadamo se kvalifikacijama i OI, što je najbitnije od svega. Ovo SP je iza nas, medalja bi puno značila, ali eto.

Nismo meč odradili na razini da suci ne bi mogli odlučiti meč usmjesto nas. Znam koliko smo trenirali, znam koliko je Toni spreman. Prošli smo preko desetak sparing partnera. Pripremili smo se nevjerojatno, ali izgubili smo. Bez brige, slijedeći put ćemo Tamasauskasu debelo naplatiti i nećemo kalkulirati. SP je nezgodno, ima sedam borbi do medalje, nije samo jedna borba u pitanju. Treba biti taktičar. Krivi smo i idemo dalje, iako je krajnji ishod sumnjiv i čudan”, završio je Tomo Kadić.