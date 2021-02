JE LI SADA JASNO ZAŠTO GA ZOVU ‘NOĆNA MORA’? Nigerijska zvijer brutalno nokautirala Burnsa i ispisala povijest UFC-a

Bio je to jedan od najbrutalnijih mečeva ove godine u UFC-u, bez dvojbe. U APEX areni, na UFC 258 priredbi, nigerijski borac Kamaru Usman, znan kao “The Nigerian Nightmare”, obranio je naslov u supermeču protiv Gilberta Burnsa. Usman je slavio tehničkim nokautom u trećoj rundi, a zanimljivo je kako su njih dvojica do jučer bili timski kolege i prijatelji te da su odradili meč kao da su najgori neprijatelji.

Burns je već u od prve minute meča krenuo silovito, što se na neki način i očekivalo, a takav agresivan pristup mu se i isplatio jer je već na početku prošao jedan udarac desnicom koji je nanio dosta štete Usmanu. Nakon toga Nigerijac je primio još podosta nezgodnih udaraca, ali Burnsov nalet i dominaciju prekida pad nakon neuspješnog “high kicka”. Usman tada dolazi do zraka i uspijeva uzvratiti s nekoliko udaraca, ali tada runda već završava.

U drugoj rundi totalni preokret, Usman je krenuo svom snagom. Burns prima nekoliko jakih udaraca u glavu i biva teško uzdrman, ali, iznenađujuće, Usman ne srlja i ne ide u rizik. Polako je obrađivao protivnika, izmarao ga i radio veliku štetu. Na koncu je prednjim direktom uspio srušiti Burnsa, ali ovaj je nekako preživio i izdržao do kraja runde.

U trećoj rundi Usman je samo nastavio s taktikom, a Burns je već ionako previše potonuo. Odmah na otvaranju treće runde, Nigerijac ruši protivnika prednjim direktom i onda ga brutalno završava “ground and poundom”.

Usman je tako upisao treću uspješnu obranu naslova prvaka velter kategorije i čak 13. uzastopnu velterašku pobjedu čime je nadmašio i ponajboljeg borca svih vremena Georgesa St-Pierrea, koji je stao na brojci 12. Eto, ako je netko dvojio je li Usman najbolji velteraš možda i svih vremena, sada je dobio odgovor.

