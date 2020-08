DIVLJAČKI NOKAUT IZ DRUGOG KUTA: Je li sad jasno zašto od Savagea bježe drugi boksači? ‘To je boks koji prakticiram, ljudi osvjestite se’

‘Najveći tehničari primaju najviše batina’

Jedan od najboljih hrvatskih profesionalnih teškaša Alen Babić u nedjelju ujutro javio se putem Facebook profila objavom uz video usporene snimke iz njegovog posljednjeg meča u Brentwoodu proteklog vikenda, točnije prije osam dana, kad je u drugoj rundi moćno nokautirao Amerikanca Shawndella Wintersa.

‘U boksu nema varanja, nema bježanja’

Sad se još bolje vidi koliko je taj lijevi kroše bio moćan i koban za Wintersa…

“Cijelu karijeru mi pametuju o nekakvoj ‘tehnici’, a ne znaju ni što to znači. Loši i neiskusni treneri se skrivaju iza direkta, jer samo to znaju pokazati. I ona famozna, ne smiješ primat, halo ljudi, pa trenirate boks, najteži i najopasniji sport na svijetu, o čemu pričate?! Najveći tehničari primaju najviše batina, jer im svaka borba ode do 12 rundi i puno su više izloženi udarcima nego ‘fighteri’. Da ne pričam da je tehnika puno kompleksnija za fighterski stil boksača ali ne, naši krkani će uvijek po svome – lijeva, lijeva, desna.

ALEN BABIĆ ZA NET.HR: ‘Čak je do Londona došla priča o meni i Hrgoviću. Kad god hoće može ući u ring sa mnom. Tu sam, ja ne bježim’

Baš me zanima tko će plaćati da gleda bježanje po ringu uz presvetu kombinaciju LLD. Osvijestite se i boksajte, boks je već izmišljen i ne treba ga dalje prerađivati. Ako mislite da će vas polutreneri spasiti od brutalnosti boksa, varate se. U boksu nema varanja, nema bježanja.

It’s mano a mano fist fight. I na kraju svega to je sport za gledatelje, a ne za vas, mi smo moderni gladijatori i borimo se samo ako nas gledatelji žele vidjeti, shvatite to. Team Savage”, stoji u Babićevoj objavi.

‘Svi se nešto ispipavaju, gledaju, dok mene uopće ne interesira, ja težim odmah nokautirati suparnika’

Inače, boksač iz BK Leonardo veliki je zagovornik old school boksa i u svaki svoj meč ulazi bez fige u džepu, sto posto jako, bez kalkulacija…

“Svi se nešto ispipavaju, gledaju, dok mene uopće ne interesira, ja težim odmah nokautirati suparnika. Nije me uopće zanimalo što mi on ima za ponuditi. Ušao sam u ring, odradio svoj posao. Volim taj old-school boks i ne znam u kojem se trenutku to promijenilo, kad je uopće boks otišao u tom lošem smjeru. Prije su bile puno bolje borbe, zanimljivije, jer se išlo od prve sekunde, bez kalkuliranja. Lijepo je kad se umoriš, nema ništa loše u tome, mogu boksati i mrtav umoran. Nije mi nikakav problem boksati deset ili petnaest rundi. Ma koliko treba”, kazao nam je početkom ovog tjedna u razgovoru Alen Babić, a prije u intervjuu, tamo 21. srpnja, o istoj stvari nam je istaknuo:

‘Nekad su boksači imali po 20-30, pa čak i po 40 mečeva u dvije godine’

“Nekad su boksači imali po 20-30, pa čak i po 40 mečeva u dvije godine. U dvanaest mjeseci po 20-30 borbi. To je pravi old school boks. Prije je više boksača dobivalo priliku. Danas imate tri – četiri boksača i stalno ih se vrti, stalno oni boksaju. Pulev je dobar, sve je to super, ali njegov prime je prošao prije 15 godina. I sad on uzima mjesto svim tim mladim nadama koji obećavaju, koji dolaze. Jednostavno, teško je danas dobiti meč. Razumijete me što pričam. ja sam osobno zatražio od Eddiea Hearna da mi da meč svaki tjedan. Da napravimo nešto drugačije. Živim za boks, sve sam uložio u ovaj sport. Želim se boriti, želim nastupiti. To svoje znanje koje imam, koje smo ja i ekipa iz BK Leonardo napravili, želim to demonstrirati boksačkom svijetu. Želim da nešto drugačije napravimo. Ne želim se boksati dva puta godišnje. To mi je užas, to mi je katastrofa. Premalo mečeva”.

‘ŽELIM PRODRMATI SVJETSKI BOKS’: ‘Divljak’ kojeg se elitni teškaši boje za Net.hr o sparinzima s Whyteom, odrastanju na ulici i Hrgoviću

Britanski boksač Tom Little doslovno je pobjegao od njega, kao i Simon Vallily koji nije prihvatio borbu s Babićem…

‘Tom Little je baš pobjegao od meča samnom’

“Dosta mečeva zna biti otkazano i to nije dobro, a on to ne voli. Već sam dva puta bio pozvan da uletim na jake boksačke mečeve. Čak je i jedan bio za englesku titulu protiv Simona Vallilyja. To je boksač koji je izuzetno opasan, ima skor 16-1. Kao amater, bio je član elitne skupine Engleske, kao i odličja Velike Britanije, a osvojio je zlato na Commonwealth Games-u 2010. godine u Delhiju. Odmah sam rekao idem, super, prihvatit ću borbu, nema problema. Na kraju on nije prihvatio meč. No, taj naš pristup, način nas je doveo do toga da tako priča o nama. Tom Little je baš pobjegao. Dillian Whyte je njega pikirao još prije. Trebao sam već s njim ući u ring, dok nije došla koronavirus. Tako reći, imao sam praktički dogovoren meč s njim, ali on ni tada nije pristao. I sad kad je došlo do toga da se borim, njega su prvog zvali. Eddie Hearn ga je prvog zvao. Dillian White je rekao Eddieu Hearnu, Hearn je zvao Littlea i onda je Tom izbacio video na You Tubeu kako je mu je dosta da se tuče sa zvijerima. Baš je tako rekao. Tako da mi je odmah podignuo cijenu. Čak je kazao kako neće s tim olimpijcima u ring, iako ja nisam olimpijac. Ali hvala mu na tome, napravio mi je dobru reklamu”, rekao nam je Alen Babić prije više od mjesec dana.