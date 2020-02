JE LI PONAJVEĆI MMA BORAC IKAD OTKRIO SVOJE SLABOSTI? Trese se UFC nakon njegove rekordne obrane naslova; ‘Volio bih da se Stipe bori s njim’

‘Bio je Reyes bolji od Jonesa u prve tri runde, ali kasnije se ponašao, možda je to bila kriva procjena kuta, vjerujem da je, previše kalkulantski’

Je li, po mnogima najtalentiraniji MMA borac svih vremena i prvo P4P ime slobodne borbe Jon Jones (MMA skor 26-1), proteklog vikenda nezasluženo obranio poluteškaški pojas protiv sjajnog Dominicka Reyesa? Pita se to dio borilačke javnosti nakon viđenog na UFC 247 priredbi u Houstonu. Naime, u glavnoj borbi večeri borac iz Kalifornije, do tad neporaženi Reyes, u prve je tri runde imao dominaciju protiv Jonesa, uvjerljivo je vodio po sudačkim karticama po značajnijim udarcima, da bi onda u posljednje dvije runde Bones okrenuo situaciju u svoju korist i obranio pojas. Lavinu burnih reakcija izazvala je odluka jednog od sudaca glavne borbe, koji je Jonesu dodijelio uvjerljivih 49-46. Na kraju su suci bodovali 48-47, 48-47, 49-46 za prvaka, iako je Reyes ostavio bolji dojam na fanove, dio boraca i UFC-ove čelnike.

Reyes nakon meča prozvao i suca Joea Solisa

Reyes je pokazao da je jedan od najboljih poluteškaša današnjice, ali na kraju je ipak izgubio protiv Jonesa. Nakon meča prozvao je i suca Joea Solisa koji je Jonesu dodijelio najuvjerljiviju pobjedu. Sve u svemu, Jones nije briljirao, ali je opet i kao takav pobijedio. Bila je to ukupno njegova treća borba u UFC karijeri u kojoj je slavio nakon sudačke odluke…

“Bio je Reyes bolji od Jonesa u prve tri runde, ali kasnije se ponašao, možda je to bila kriva procjena kuta, vjerujem da je, previše kalkulantski. U 4. i 5. rundi nije baš puno riskirao, držao je distancu, ali takav način borbe prolazi samo u koliko ste vi prvak. Reyes je morao u 4. i 5. rundi stisnuti, ići prema naprijed. U 1. i 3. rundi prolazilo je ono što je i trebao raditi, ali u 4. i 5. je to radio jako malo.

Premalo je Reyes radio u 4. i 5. rundi

Znači, to su bili napadi prema Jonesu koji je u borbi ostvario rušenja, bez obzira što se Reyes pridigao, dovoljna su bila za bodovanje”, kazao nam je Igor Pokrajac, jedan od naših najpoznatijih MMA boraca, čovjek koji zna kako se to boriti u elitnom UFC-u. Pokrajac je hrvatski MMA borac s najviše nastupa u UFC-u (14), a prvu je borbu među elitom odradio još 2009. godine…

“Gledajte, činjenica je da je pokazao više od Jonesa u prve tri runde, taktički su se dobro pripremili i jedan i drugi. No, Jones ima puno više iskustva i to je donijelo prevagu u 4. i 5. rundi, kao i ta njegova rušenja. On je i sam rekao da je u prve tri runde znao da je gubio, ali isto tako je znao što treba napraviti za pobjedu. Imao je puno veću štetu Jones na svom licu, sve su karte bile na strani Reyesa, ali se vidjelo da je krajem treće teže disao. Vidjelo se to i po nekim njegovim pokretima. Očekivao sam da će u posljednje dvije runde ići prema naprijed, ali on se kretao prema nazad, kao da je uvjeren u svoju pobjedu. Šteta”.

U posljednje dvije borbe Jones nije bio uvjerljiv u prezentaciji

U posljednje dvije borbe Jon Jones je do obrane pojasa (ima ih rekordnih 13.) došao nakon 5. rundi, sudačkim bodovanjem. U srpnju prošle godine Jones je obranio je naslov prvaka protiv Thiaga Santosa koji ga je doveo na velike muke. Santos je odlično krenuo u borbu protiv aktualnog prvaka, u prvoj rundi zadao je Jonesu puno problema, ali početkom druge runde ozlijedio je stopalo, što je limitiralo njegovo kretanje do kraja borbe. Unatoč ozlijedi, Jones ga nije uspio nokautirati do kraja borbe. Hrabro se borio Thiago Santos, da bi na kraju upisao častan poraz. Proteklog vikenda, pak, i Reyes je protiv Jonesa odradio dobru borbu, ali nije uspio slaviti. No, može li se kazati kako su spomenuti borci otkrili Jonesove slabosti, odnosno da je Bones itekako ranjiv?

‘On se borio onoliko koliko mu treba da pobijedi. To je taktički bilo od njega i njegovog tima’

“On se borio onoliko koliko mu treba da pobijedi. To je taktički bilo od njega i njegovog tima, on se bori na način da uvijek svog suparnika želi odvesti u pet rundi, bori se onoliko koliko mu treba, spreman je na pet rundi. Ako vidi svoju priliku da završi protivnika, on će ju iskoristiti. No, one koje je nokautirao bili su suparnici koji nisu bili njegovih gabarita, odnosno radi se o borcima koji su bili u gabaritima puno manji od njega i s kojima nije imao toliko problema. No, sve kasnije, kako su mu dolazili jači borci, zadnjih nekoliko godina, i protiv Alexandera Gustafssona i protiv Daniela Cormiera, Santosa i sad Reyesa, to su bile borbe koje je on odveo u pet rundi, gdje ima puno više iskustva. Radio je onoliko koliko mu treba da slavi u tim mečevima”, objašnjava nam Igor Pokrajac.

Vidjelo se ponovno da Jones ima problema s borcima sličnih ili istih gabarita poput njegovih…

‘Jones uvijek pronađe način da pobijedi nezgodne borce’

“Svakog muči nešto, ali opet, on nađe način da pobijedi te borce. Istina, ima problema ali ih pobijedi. Nije da izgubi mečeve. Tako je bilo i s Gustafssonom u njihovoj prvoj borbi, pa ga je svladao. Imao je problema sad i s Reyesom, pa je slavio, sa Smithom, isto ga je pobijedio… Kao, ima problema pa opet nađe rješenje za svakog od njih. Znate, teško je raditi s borcem u kavezu s borcem koji je viši, a do tada si imao borce manjih dimenzija od sebe. Normalno da mu takva situacija radi probleme, posebno u direktima, kretanjima… Viši borci s većim rasponom ruku laše dođu do vas nego manji borci s manjim rasponom ruku”.

Jones bi mogao prijeći u tešku diviziju

Spominje se u američkim medijima kako bi Jones mogao prijeći u tešku diviziju. E sad, da li je to pametno za njega? Jer, u teškoj diviziji ima jačih udarača nego u poluteškoj, pa je konkurencija kud i kamo jača. Tu su prvak Stipe Miočić, Francis Ngannou, Curtis Blaydes, Junior Dos Santos, Derrick Lewis, Jairzinho Rozenstruik, Alexander Volkov, Alistair Overeem i drugi… Jones je počistio polutešku kategoriju, ali može li isto ili barm slično napraviti i u onoj kraljevskoj?

‘Ako se može McGregor boriti u dvije – tri divizije, zašto onda ne bi mogao i Jones’

“On to vjerojatno radi iz nekih svojih razloga. Ako se može McGregor boriti u dvije – tri divizije, zašto onda ne bi mogao i Jones. Ja bih osobno htio da se Jones bori s Miočićem. To bi bio pravi money fight za Stipu. U tom bi meču Stipe mogao zaraditi onoliko koliko je do sad zaradio u karijeri. To je win-win situacija za Miočića. Dok bi u ovim ostalim mečevima imao manju gledanost. Zato ga UFC slabo gura, kao što to Dana White inače radi s teškašima, jer mu je slaba PPV gledanost, dok bi s Jonesom imao veliki PPV. On kao prvak vjerojatno ima postotak od PPV-ova. Je li teška jača od poluteške? Ne bih rekao da je jača, ipak imate jednog Cormiera koji je bio u poluteškoj i koji se bori sad u teškoj, koji je bio prvak. Jones ima gabarite za tešku, neće morati skidati kile. Normalno da u teškoj jače udaraju, da su jači borci… Eto, vidjeli smo Latifija koji je manji borac, a koji se borio s Derrick Lewisom koji je contender na titulu. Mislim da je u toj borbi Latifi bio uskraćen za pobjedu, bio je puno bolji od Lewisa, a puno je lakši i niži. Tako da vam fizička prednost ne mora ništa značiti”, zaključio je Igor Pokrajac.