JE LI OVO POSTALA NAJVEĆA MRŽNJA U UFC-U? ‘Bio mi je dobar prijatelj, a sad ga želim ostaviti u bazenu njegove vlastite krvi’

‘Okrenuo nam je leđa i ovo je osobno. Sad ga želim ostaviti u bazenu njegove vlastite krvi’

Bivši UFC-ov “Interim” prvak u velter diviziji Colby Chaos Covington (14-1 MMA, 9-1 UFC)) najavio je svoj okršaj s Robbiejem Lawlerom (28-13 MMA, 13-7 UFC), što će biti glavna borba UFC on ESPN 5 priredbe koja se održava 3. kolovoza u Newarku (New Jersey). No, to je napravio na pomalo skandalozan način jer je za poznati američki borilački portal MMAJunkie kazao kako Lawlera “želi ostaviti u bazenu njegove vlastite krvi”…

‘Imam dužnost odraditi posao kao kapetan American Top Teama’

“Imam dužnost odraditi posao kao kapetan American Top Teama. Okrenuo nam je leđa i ovo je osobno. Sad ga želim ostaviti u bazenu njegove vlastite krvi. Bijesan sam zbog onoga što je napravio Danu Lambertu“, kazao je Colby Covington.

No, o čemu se tu radi? Naime, Covington i Lawler svojedobno su bili jako dobri prijatelji, no Lawlerovo napuštanje American Top Teama u ljeto 2016. godine shvatio je osobno. Dogodilo se to nakon Lawlerovog bolnog i ekspresnog poraza od Tyrona Woodleya na UFC 201. Naime, njih obojica su u to vrijeme bili članovi tog tima. No, on jednostavno ne može prijeći preko toga što je ovaj napravio i sad to graniči s mržnjom, možda i najvećom u elitnom Octagonu. Zato ga sad želi baš ozlijediti…

‘Bili smo dobri prijatelji’

“Bio mi je dobar prijatelj i trening partner. Nije bio jedan od onih koji su me odmah u početku htjeti razbiti, za razliku od Woodleya. S Tyronom sam od početka imao ozbiljnih bitki šakama. Krenuo bi žestoko kad sam ja htio lagano sparirati. Uvijek sam ga morao odvoditi dolje i tako natjerati da prestane. S Robbiejem je trening uvijek bio pod kontrolom. Ono glavno bismo ostavili za Octagon. Bili smo dobri prijatelji, a također mi je pomogao oko dolaska do sponzora. No, onda nam je okrenuo leđa. No, trebat ću biti oprezan, on jednim udarem može završiti priču”, kazao je Colby Covington i dodao:

‘Sav novac koji Dan uložio u njega, doslovno ga je hranio’

“Sav novac koji Dan uložio u njega, doslovno ga je hranio… Robbie je imao sve. Ja sam morao sam sve zaraditi u American Top Teamu sam, on je to sve dobio, bilo mu je puno lakše nego meni…. Robbie je imao sve partnere za obuku, imao je čitav niz sparing partnera, trenirao je s najboljim trenerima, ulagalo se u njega, imao je posebni tretman, tretman i uvjete kakve nikad nitko u ATT-u nije imao. Doslovno, imao je bolje uvjete i mogućnosti od bilo koga u povijesti ovog borilačkog tima, a onda je samo uzeo svoje stvari i napustio svoje dvorište”, istaknuo je Colby Covington koji je u elitnom Octagonu u nizu od 6 pobjeda. Posljednjeg borca kojeg je Covington svladao bio je poznati Rafael dos Anjos 9. lipnja 2018. godine, u toj borbi pobijedio je jednoglasnom sudačkom odlukom. Od tada pa do danas nije se borio u UFC-u. U ožujku ove godine , točnije 4. ožujka, bio je na 2. mjestu velteraša u UFC-u.