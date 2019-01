JE LI OVO NAJBRUTALNIJI LOM NOGE IKAD? Pogledajte što se dogodi kad low kick pođe po zlu

Ovakve stvari uznemirile bi i najiskusnije pratitelje ovog sporta

Jučer se na jednom manjem MMA eventu dogodio težak lom noge izvjesnog MMA borca Jonathana Kinga. U pitanju je event American Kombat Alliance: Rite of Passage 6, na kojem se King borio protiv Chrisa Williamsa. Williams je u borbi došao do pobjede, no sumnjamo da je način, odnosno metoda kojom je to postigao, ono što je prije borbe priželjkivao.

Užasan lom noge

Nije sve dugo potrajalo prije nego je King pokušao napasti low kickom, no sve je završilo tako da je naletio na pravovremeni “check”. Sjećate se slučajeva Silva-Weidman ili Saki-Spong? U usporedbi s onim što se dogodilo ovdje, to ne izgleda niti približno strašno ili stresno kao ovo.

Pokušajte se uvjeriti, no ne preporučamo, odnosno ne obećavamo kako nakon ovoga nećete osjetiti neugodan osjećaj u želucu. I ne samo u njemu… Video se nalazi ispod teksta, ali još jednom upozoravamo da nije za one slabijeg srca.