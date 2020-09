“Ne mogu više ovako, shrvan sam”, glasila je poruka irskog MMA borca Conora McGregora koji se ovih dana bori s optužbama za seksualno uznemiravanje. Kako pišu britanski mediji, Conor je poruku izbrisao sa svojih društvenih mreža zbog nekih neugodnih komentara koje su mu ljudi pisali.

Incident na Korzici jedna je od glavnih tema u borilačkom svijetu već nekoliko dana. Conor je na slobodi nakon što je, kako su prenijeli francuski mediji, pokazao svoje spolovilo ženi koja je bila na odmoru s mužem.

“Prema svjedoku koji je iste večeri razgovarao s podnositeljem žalbe i kojeg smo uspjeli ispitati, McGregor je u pratnji svojih tjelohranitelja navodno izložio svoje intime dijelove mladoj ženi bez njenog pristanka i to u trenucima dok je ona išla prema toaletu”, stoji u izvještaju France 3 Corse televizije.

