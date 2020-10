JE LI MOGUĆE DA SMO DOBILI CRO COPOVA NASLJEDNIKA? Mirko Filipović imenovao borca koji može doseći njegovu razinu

Cro Cop je govorio o svemu, o svojim počecima, o razdoblju odrastanja, o mirovini…

Najbolji hrvatski borac MMA borac svih vremena, legendarni Cro Cop, Mirko Filipović, gostovao je u emisiji HRT-a “U svom filmu” kod Tončice Čeljuske. Cro Cop je govorio o svemu, o svojim počecima, o razdoblju odrastanja, o prelasku iz kick-boksa u MMA, kao i mirovini uzrokovanoj moždanim udarom.

Je li teško djetinjstvo i odrastanje razlog vašeg uspjeha? Mogu li uspjeti djeca koja odrastu “sa zlatnom žlicom” u ustima?

“Rijetki takvi uspiju. Morate biti gladni novca ili uspjeha. Novac u smislu da želite osigurati sebi i svojim voljenima egzistenciju. Djeca koja odrastu sa zlatnom žlicom u ustima teško uspiju. Cristiano Ronaldo je također primjer teškog odrastanja, Luka Modrić, on je ovce čuvao, imao je jako teško djetinjstvo. Kasnije je prošao bosansku ligu, to je bio masakr kakav se nogomet tamo igrao. Sve je to bilo potrebno da ostvari u životu sve što je ostvario. Sve je to rezultat teškog života, traume i trnovitog puta. Djeca koja odrastu u vilama s bazenom to ne mogu, ne kažem da nema takvih primjera, ali rijetki su”, odgovorio je Cro Cop.

Posljedice borbe

Razmišljate li ikada o fizičkim posljedicama vaše karijere?

“Ne, najgore je iza mene, tromboza i desetak operacija. Trajne posljedice ostaju, naravno, više ne mogu trčati recimo. Radim vijaču, hod na traci, uglavnom treniram i to me čini sretnim. Moje tijelo je u savršenom stanju unatoč moždanom udaru, treniram punom parom jedino se više neću boriti”, kazao je Mirko.

Kako se odlučio ući u svijet MMA-a?

“Bez slobodne borbe možda ničeg ne bi bilo. U kick-boksu je neusporedivo manji novac. Danas je MMA najpopularniji i najzahtjevniji borilački sport jer kombinira više borilačkih vještina. Bio sam sretan jer sam ušao kao autsajder u taj sport. Nisam znao ništa u borbi u parteru i hrvanju, a to je bio ogromni hendikep. Nikada nisam bio ofenzivan u tim segmentima, više sam gledao na obranu. Tek kasnije u karijeri sam mogao biti ofenzivan jer su ti potrebne godine da savladaš zahvate na podu. Dovodio sam majstore poput Werduma da me uče o tome, ulagao sam u sebe”, veli Cro Cop.

Imenovao nasljednika

Je li ikada osjetio strah prije borbe?

“Svaki borac se boji, svaki pravi borac se boji, ali govorim o strahu od poraza. Najgore je izgubiti u borilačkim sportovima nego u ostalim jer ne možeš biti drugi ili treći. Pobijediš, ili te netko prebije pred tvojom publikom i ostaneš ponižen”, rekao je Mirko.

Zatim je otkrio koga vidi kao svog nasljednika i zašto misli da će baš on uspjeti.

“Želim svima najbolje, tko god napravi uspjeh zaslužuje poštovanje jer je to jako teško i naporno. Ako netko ima šansu uspjeti, to je Ante Delija. Ima jaku psihu, strahovito je uporan i gladan uspjeha. Ima srce kao lav, ne boji se ničega. Moram ga nekada smirivati, on bi stalno trenirao. On ima veliki fizički potencijal, dva metra i 113 kilograma, u najboljim je godinama i sada ide u UFC. Vjerujem da je jako lijepa karijera ispred njega”, zaključio je Cro Cop.