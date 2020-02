JE LI MIOČIĆ DOVOLJNO LUD DA PRISTANE NA OVO? Tyson Fury ga izazvao na meč, ali s brutalnim pravilima

Popularni “Kralj Cigana” već mjesecima zaziva meč s prvakom teške kategorije UFC-a

Iako Stipe Miočić još nije niti odradio revanš s Danielom Cormierom, već se počinje dogovarati supermeč s boksačkim šampionom Tysonom Furyjem. Naime, ponovo se pojavila priča o srazu Stipe Miočića i Tysona Furyja i to nakon što ne potonji odradio intervju s ESPN-om.

Popularni “Kralj Cigana” već mjesecima zaziva meč s prvakom teške kategorije UFC-a ili bilo kime iz vrha kategorije, poput recimo Francisom Ngannouom. Miočić je čak zainteresiran, možda ne toliko kao Fury, ali rekao je nedavno kako nema ništa protiv.

Čudna pravila

No, Fury ne bi htio baš klasičan meč u kavezu, a ne bi htio niti meč u ringu po boksačkim pravilima, on bi to sve pomiješao i stvorio hibridni meč. Fury želi meč u kavezu, ali po boksačkim pravilima i to s rukavicama za MMA od četiri unce. “Ne želim ući u borbu da bih se valjao po podu i činio sve te stvari. Borio bih se jednim od njihovih prvaka, ali u malim rukavicama od četiri unce. To bi bilo sasvim dobro za mene”, kazao je Fury, kojeg prvo čeka revanš s Deontayem Wilderom 22. veljače u Las Vegasu.

No, nanjušio je Fury ovdje novac i baš je zapeo za meč s Miočićem. “Ide mi jako dobro. Zarađujem brdo love od boksa. Na svom sam vrhuncu, ali još želim ući u taj kavez i odraditi borbu u malim rukavicama. Hajdemo vidjeti kakav je osjećaj primiti udarac u lice s tim malim rukavicama. Da, mislim da će to biti on Miočić. Nakon što pobijedim Wildera, sjest ću s Danom te ćemo skupa proći kroz brojke i vidjeti ima li ta borba smisla. Tko god je dostupan s te druge strane i tko god je spreman dobiti batine od svjetskog prvaka, to je onaj kojeg želim”, zaključio je Fury.

E sada, je li Miočić dovoljno hrabar ili čak lud, pa pristane na ovakav meč s Furyjem u kojem pravila ipak malo više odgovaraju njemu, to ćemo vidjeti…