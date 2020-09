Rekao je i da bi Stipi sada najbolje bilo da se bori protiv Ngannua koji je zaslužio pokušaj osvajanja titule

Iako je Stipe Miočić svojom obranom naslova prvaka protiv Daniela Cormiera zacementirao sebe kao najvećeg teškaša u UFC-u svih vremena, još uvijek se nekima o tome rapravlja.

No za bivšeg UFC-ovog prvaka Michaela Bispinga nema sumnje. On tvrdi da je Stipe Miočić najbolji teškaš svih vremena te da ga se u ovom trenutku ne može uspoređivati s Fedorom, no da bi se možda namučio s Fedorom iz najboljih dana.

‘Bila bi to lagana borba’

“On je najbolji. Znam da će neki tu spomenuti Fedora Emelianenka. Neki će tu istaknuti Caina Velasqueza, a neki Daniela Cormiera. Cormier zaslužuje biti dio tih razgovora i da je kojim slučajem pobijedio u toj borbi, onda bismo sada pričali o njemu, ali to se nije dogodilo. Bolji je pobijedio, a Stipe je najbolji”, rekao je Bisping u intervjuu koji je s njim napravila novinarka Helen Yee i objavila ga na svom Youtube kanalu.

“Da ga sada stave u meč s Fedorom, bila bi to za njega poprilično lagana borba. A s Fedorom iz najboljih dana… tko će to znati. Ali imam osjećaj da ako pogledate Stipu, pogledate s kakvom se konkurencijom borio i kakva je imena pobijedio, a ovo je moderna era MMA-a gdje su konkurencija i skup vještina na toliko višoj razini nego prije 10-12 godina… Stoga mislim da je najbolji teškaš kojeg smo ikad vidjeli upravo aktualni teškaški prvak”, rekao je Bisping koji je dodao i da bi Stipi sada najbolje bilo da se bori protiv Ngannoua koji je zaslužio pokušaj osvajanja titule.