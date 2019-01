Foto: Screenshot: You Tube

Je li borba s Baderom za Fjodora i posljednja?

Je li borba s Baderom za velikog ruskog teškaša Fjodora Jemjeljanjenka (38-5) na Bellatorovom Grand Prixu teškaša ovog vikenda i posljednja? Pitaju se mnogi nakon njegove, pomalo zagonetne izjave, u intervjuu za poznati borilački portal MMAFighting.

Sve više razmišlja o umirovljenju

Dvoboj “Posljednjeg Imperatora” protiv Badera u Inglewoodu, Kalifornija, možda će biti njegov posljednji neovisno o konačnom ishodu. Kako je i sam rekao, trenutno je u godinama kad sve više razmišlja o umirovljenju…

Godine su tu

“No, činjenica je i da ima 42 godine i već je jednom išao u mirovinu. Stoga se ne boji priznati da je čak i uz pobjedu nad Baderom umirovljenje moguće”, piše spomenuti portal.

‘Voljan sam uzeti odmor i razmisliti što dalje’

“Istinu govoreći, u dobi u kojoj se trenutno nalazim, sve više razmišljam o mirovini”, kazao je Jemjeljanjenko u srijedu koji ni sam ne zna kad će se umiroviti.

“Ne mogu vam u ovom trenutku odgovoriti na to pitanje. No, voljan sam uzeti odmor i razmisliti što dalje”.

Pobijedio u 4 borbe od povratka

Od povratka MMA borbama 2015. Rus je pobijedio u 4 borbe, s tim da je njegov jedini poraz došao protiv Matta Mitrionea. To daje, pišu Amerikanci, “vjerodostojnost njegovim riječima kad kaže da, ako i ode u mirovinu, to će biti zbog godina, a ne zbog manjka gladi za borbama i manjka želje”.

“To nije zato što se ne želim boriti”, rekao je Jemjeljanjenko.

‘Definitivno je to zbog godina, znate, i ozljeda koje imam’

“Definitivno je to zbog godina, znate, i ozljeda koje imam.”

Chael Sonnen je u svom podcastu kazao kako se Bader i Fjodor bore za teškaški pojas koji je njemu ukraden…

‘Cro Cop je u boljoj poziciji’

“Vjerujem kako će to biti njegova posljednja borba. Ne, nemam nikakve informacije, imam neki predosjećaj. Ima godina, već je bio u mirovini, ako izgubi nije da će tako skoro dobiti neku priliku, ako će je uopće i dobiti. Činjenice su tu, matematika je vrlo jednostavna. Ne govorim to zbog njegovog intervjua, nego općenito”, istaknuo je Sonnen i osvrnuo se na Cro Copa, njegovog velikog protivnika, najvećeg u PRIDEU uz Antonija Rodriga “Minotaura” Nogueire.

“Cro Cop je već u nekoj priči, u boljoj situaciji. Ukoliko neki prvak odustane, on je tu za uletiti kao zamjena. To će sad on vidjeti.

Jedan od najvećih boraca u povijesti

Jemjeljanjenko je, po mnogima, jedan od najvećih boraca u povijesti slobodne borbe, ako ne i najveći. Sa svojih 106 kilograma i 183 centimetra visine postao je borilačka ikona kakva se još nije pojavila do tada, unijela je strah u kosti mnogim velikim imenima ovog brutalnog i atraktivnog sporta. Godine 1997. postao je prvak Rusije u džudu, a 2002. godine i svjetski Sambo prvak u teškoj kategoriji. Godine 2001. osvojio je turnir “Ring: Kings of Kings” u teškoj kategoriji, a 2002. i turnir “King of Kings”, a 2004. svojio je “Pride FC Grand Prix” u teškoj kategoriji. Godinu dana ranije porazio je Minotaura i postao prvakom.