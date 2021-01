Dustin Poirier pobijedio je u subotu u Abu Dhabiju tehničkim nokautom u drugoj rundi irsku borilačku zvijezdu Conora McGregora, koji se prvi put nakon godinu dana vratio u oktogon.

Ovom pobjedom je Poirier najvjerojatnije izborio priliku za borbu za pojas prvaka u lakoj kategoriji. Također se revanširao McGregoru za poraz iz 2014. godine.

Iako se nakon ove borbe pretpostavljalo da bi se McGregor u sljedećoj borbi mogao boriti s Khabibom, koji je još uvijek u mirovini, čini se da do toga još uvijek neće doći. Na Svom je Twitteru najavio da će ići u treću borbu s Poirierom.

Thanks for the support everyone! Was not my night/morning in there but a great contest to improve on. I’m excited at the blockbuster trilogy I now have on my hands. Dustin is a hell of a competitor and I look forward to going again. God bless us all, happy Sunday ❤️

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) January 24, 2021