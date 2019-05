JAVIO NAM SE IGOR POKRAJAC POSLIJE PORAZA: ‘Nakon toga sam izgubio kontrolu na nogama i znao sam da je priča gotova’

Igor Pokrajac prokomentirao nam je svoju borbu protiv Maiquela Falcãa

Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih hrvatskih MMA boraca Igor Pokrajac proteklog se vikenda, nakon više od tri godine i svog posljednjeg nastupa na UFC Fight Night 86 priredbi u Zagrebu, vratio u MMA Octagon.

Poražen u posljednjim trenucima prve runde

Na SBC 21 priredbi srpske MMA promocije u Odžicama u Srbiji, Pokrajac je poražen u posljednjim trenucima prve runde borbe od Maiquela Falcãa, čime je i titula prvaka poluteške kategorije otišla u ruke 38-godišnjem Brazilcu.

Pokrajac nam se javio i za Net.hr prokomentirao svoj povratnički nastup.

‘Osjećao sam se kao da sam se borio prije mjesec dana’

“Bila je to borba nakon dugo vremena, ali ja sam se osjećao kao da sam se borio prije mjesec dana. Nije bilo neke velike razlike, da li se radi o malom ili velikom eventu, meni je svejedno. Uvijek je sve isto, ista procedura. Ali, SBC je preuzeo primat MMA organizacije u regiji, pa im se ovim putem zahvaljujem na ukazanoj prilici. Nisam htio za protivnika nekog lakšeg kojeg bi možda i pobijedio.

Htio sam nekog s dužim stažem u MMA, nekog protiv koga bi to bila prava borba. Ali eto, ovog je puta Maiquel Falcao bio bolji, fizički nadmoćniji”, kazao nam je Igor Pokrajac, na čijoj bradi je samo desetak sekundi prije kraja runde završio brazilčev kroše, nakon kojeg je istog trenutka pao na pod i priča je bila – gotova! Falcão je krenuo s udarcima na koje hrvatski borac nije odgovarao i sudac je odlučio prekinuti borbu…

“Nisam mu u snazi mogao parirati, već sam to osjetio prilikom klinča. Dobio sam jedan udarac na početku borbe, njegov desni kroše mi je sjeo u predjelu uha. Kasnije sam u klinču dobio još jedan u bradu, izgubio sam kontrolu na nogama. Pao sam, znao sam da mu više ne mogu parirati. Pokrio sam glavu, on me udarao preko garda i na kraju slavio. Ma nema govora da je nezasluženo. Nema dvojbe. Možda da sam krenuo drugačije u borbu, možda bi sve na kraju ispalo drugačije”, objašnjava nam Igor Pokrajac i na naše pitanje da li za nečim žali, odnosno bi li nešto promijenio u pristupu, odgovara:

‘Imao sam super pripreme, trenirao sam za borbu osam tjedana, skinuo 15 kila’

“A mislim, mogu sad žaliti za bilo čime, ali što se dogodilo, dogodilo se. Sve sam u biti napravio super u pripremi za svojim timom. Htio bih stoga zahvaliti Draženu Forgaču, Saši Drobcu, čitavom American TOP timu. Imao sam super pripreme, trenirao sam za borbu osam tjedana, skinuo 15 kila…

No, važno za napomenuti da tih 15 kg nisam skinuo u osam tjedana, nego u dužem vremenskom periodu. Mjesec dana mi je trebalo da skinem tih nekih osam kg, nakon toga sam skinuo dehidracijom, znači iz mene je izašla sama voda. Ma, sve je bilo super. Sreća da nije bio neki teški udarac ili nokaut, nego je bio tehnički nokaut. Bio sam svjestan svega i tako je, kako je”.

‘Je li došlo vrijeme za mirovinu?’

I za kraj Pokrajac se osvrnuo na svoju budućnost. Jer, ipak ima 40 godina. Stoga, je li došlo vrijeme za mirovinu?

“Moja budućnost je takva da se želim malo odmoriti, treba samo dalje trenirati, raditi… Htio bih se i dalje boriti, ali kad ću se odlučiti za mirovinu sigurno je da neću imati nekakve oproštajne borbe, zadnje borbe.

Kad se prestanem boriti, to će biti odluka tog trenutka. Znate, ne želim raditi cirkuse u obliku oproštajne borbe. Neki su se opraštali po pet, šest, deset puta. Pa mislim… U redu, ja razumijem, teško se oprostiti od borbi, od sporta. Ali, ja ću to napraviti u jednom trenutku i napraviti rez. No, za sad to još nisam odlučio, iskreno da vam kažem, teško mi se odlučiti na takav potez. Koliko god on bio možda realan, još mi se na takvo što teško odlučiti”, zaključio je Igor Pokrajac.

SBC 21 priredba – Rezultati:

Maiquel Falcao def. Igor Pokrajac – tehnički nokaut, prva runda

Jackson Loureiro def. Stefan Zvijer – gušenje, prva runda

Slobodan Maksimović def. Benedito Silva Azevedo – jednoglasna sudačka odluka

Manoel Fernandes Neto Jr. def. Miro Jurković – gušenje, prva runda

Ognjen Salatić def. Danijel Kokora – tehnički nokaut, druga runda

Gian Siqueira def. Nebojša Mršić – gušenje, prva runda

Nemanja Kovač def. Slavoljub Mitić – nokaut, druga runda

Dušan Salkanović def. Mirko Jovanović – gušenja, prva runda

Predrag Bogdanović def. Luke Sumić – gušenje, prva runda