Japanski MMA borac Tsuyoshi Sudario obilježio je borilački vikend u organizaciji Rizin odličnim, ali i vrlo kontroverznim potezom. Sudario je, naime, za šest sekundi nokautirao Kazushija Miyamota, ali se nije zaustavio na tome.

Nastavio je udarati svog protivnika na podu nakon sučevog prekida, što je protiv svih pravila i što je i izazvalo brojne kontroverze.

Inače, Rizinovi statističari objavili su kako je ovo bio ujedno i najbrži nokaut u povijesti te borilačke organizacije u kojoj je šest borbi uz savršen skor odradio i hrvatski borac Mirko Filipović.

Kako je izgledao najbrži nokaut, pogledajte u videu:

Records being broken left and right!

Sudario breaks the record for the fastest KO in RIZIN history, scoring a 6-second KO win against Miyamoto!

#RIZIN27 #RIZIN #MMA

— RIZIN FF English (@rizin_English) March 21, 2021