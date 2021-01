IZJAVA KOJA LEDI KRV U ŽILAMA: Slavni UFC borac nožem izbo sestre. Ono što je rekao nakon toga jednostavno sablažnjuje

Očevici su rekli policiji kako su vidjeli Riveru potpuno krvavog kako šeta kućom

Slavni UFC-ov borac, Irwin Rivera, poznatiji i kao “Zvijer”, uhićen je u Boynton Beachu na Floridi i to zbog monstruoznog zločina. Naime, kako prenosi ESPN, Rivera je pokušao ubiti svoje dvije sestre.

Rivera je zadržan u pritvoru, a 22-godišnjakinja i 33-godišnjakinja pronađene su s više ubodnih rana. Kako stoji u službenom policijskom izvješću, prvo je pronađena mlađa sestra i to s ubodima u predjelima glave, leđa i ruku. Ona je nekako uspjela reći policiji da je njezina starija sestra također napadnuta i da se nalazi u kući.

Mlađa sestra je prijavila zločin i to tako što je došla kod susjeda pa su oni pozvali policiju. Starija sestra također je pronađena u teškom stanju, u lokvi krvi, ali je srećom preživjela, kao i mlađa sestra, ali su u teškom stanju i jedna se bori za život.

Jezive izjave

Riveru su na kraju pronašli, a ono što je govorio u tom trenutku jednostavno je jezivo. Očevici su rekli policiji kako su vidjeli Riveru potpuno krvavog kako šeta kućom i zatim im je rekao: “Zatvorite vrata. Sve je u redu”.

Nedugo nakon toga počeo je bježati i to kada je vidio da susjedi telefonom zovu policiju. No, policija ga je ubrzo pronašla, a kada su došli do njega buncao je sebi u bradu: “Ubio sam sestre. Svoje sestre sam ubio”. No, ono što je kazao u policijskoj stanici je doista jezivo. Rekao je da je svoje sestre izbo nožem “jer mu je tako rekla viša sila” i zato što je “ubojstvo sestara njegova svrha postojanja”.

Oglasio se i UFC

Meksikanac je trenutno u pritvoru, a oglasio se i UFC.

“UFC je svjestan nedavnog incidenta u kojem je sudjelovao Irwin Rivera, a naknadno je od menadžera dobivena informacija da njegovo ponašanje ukazuje na probleme mentalnog zdravlja. Navodi su izuzetno zabrinjavajući i organizacija trenutno prikuplja dodatne informacije. Istraga je u tijeku i uslijedit će svi potencijalni sljedeći koraci, uključujući disciplinske mjere ili medicinsku pomoć nakon provedene istrage. Nadalje, UFC je obavijestio Riverinog menadžera da mu u ovom trenutku neće nuditi ponude za borbe”, navodi se u UFC-ovoj izjavi.