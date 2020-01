Joshua razočarao protiv Parkera dosadnim, ziheraškim boksom

Britanski teškaš Anthony Joshua svojim je naslovima svjetskog profesionalnog prvaka po verzijama WBA, IBF i IBO u subotu navečer dodao i WBO pojas pobijedivši jednoglasnom odlukom sudaca Novozelanđanina Josepha Parkera, koji je izdržao 12 rundi dvoboja za ujedinjenje naslova pred 80 000 ljudi na Principality stadionu u Cardiffu.

I to je sve što se treba znati o ovom meču. Barem kad se pita trenera BK Gladijator i izbornika U-22 seniorske reprezentacije Hrvatske Tomu Kadiću, koji se jutros vratio s Europskog prvenstva za seniore do 22 godine…

“Zaspao sam jedno, pa barem dva puta gledajući meč. Onako, najiskrenije”, kazao nam je Tomo Kadić i nastavio objašnjavati razloge svoje “pospanosti”…

‘Joshua nije pokazao ništa’

“Pa jače sparinge vidim u klubu, nego što su oni odboksali borbu. Parker mi je u nekoliko navrata djelovao kao da više želi, ali sve je to bilo jalovo. Premalo… A Joshua je, pak, premalo radio da možemo reći, da, on je apsolutni svjetski teškaški prvak. Joshua je oduševio protiv Klička, ali nakon toga u njegova zadnja dva meča, ja osobno od njega nisam ništa vidio. Koliko god ne volim bahatost Tysona Furyja, nije čovjek ništa slagao kad je rekao da mu Wilder i Joshua ne bi mogli biti niti sparing partneri. Na stranu Wilder, ali za Joshu stoji. S ovom borbom protiv Parkera, Joshua nije pokazao ništa i ako ovako bude boksao, mislim da će ga Wilder razvaliti. ‘Brončani bombarder’ je borac koji grize”, rekao je Tomo Kadić.

Joshua nije žurio, vrijedno je skupljao runde znajući da ga od novog svjetskog pojasa može odvojiti tek kakva vlastita pogreška. No, Britanac nije pogrešku i sasvim zasluženo je zaradio još jedan pojas, izdržavši Parkerove nalete u petoj i šestoj rundi te pokušaj da ga uhvati na spavanju pred kraj borbe, u posljednje dvije runde. Međutim, njegova taktika držanja na distanci Parkera sa svojim dugim rukama, ne srljanje u neku preveliku razmjenu udaraca, nije oduševila navijače na stadionu.

Publika izviždala svog miljenika

Nakon posljednjeg gonga koji je označio kraj borbe, publika na Principality stadionu izviždala je Joshuu, svog miljenika…

“Ne znam je li preuzeo Kličkove manire, ali tako je izgledao. Svi smo očekivali šampiona, velikog prvaka, nakon borbe Joshue i Klička sanjali smo da ćemo gledati atraktivne mečeve, ali njegov ziheraški stil doveo je do toga da nije ništa promijenio i ponaša se jednako kao i Kličko. Znači, ide na sigurne pobjede. Sve navedeno dovodi do spavanja, kao što je mene njegova borba protiv Parkera dovela do sna. Ništa zanimljivo nisam vidio što bi me ostavilo budnim, kao što sam vidio u meču Kličko-Joshua. Čak ga je Parker nekoliko puta tako lijepo pogodio da sam se razveselio”, istaknuo je Kadić i osvrnuo se na uspješan nastup mlade hrvatske boksačke reprezentacije na EP-u u Rumunjskoj.

‘Hrvatski boks ima kvalitetu i budućnost’

Hrvatska selekcija ipak može biti zadovoljna jer se iz Targu Jia vraća s tri osvojene medalje. Superteškaš Marko Milun osvojio je srebro, isto kao i poluteškaš Leo Cvetković, a brončanu medalju u teškoj kategoriji osigurao je Toni Filipi. Upravo posljednje navedeni figurirao je kao najveća hrvatska uzdanica za medalju u konkurenciji 290 boksača iz 37 zemalja. No, nova nacionalna boksačka zvijezda s otoka Salija pokraj Zadra, kojem stručnjaci predviđaju veliku karijeru i kome je trener upravo Tomo Kadić, doživjela je poraz u polufinalu od Ukrajinca Serhija Horskova, u borbi do 91 kg…

“Ovo je izvanredan rezultat za sve nas, za hrvatsku seniorsku reprezentaciju do 22 godine. Dva srebra i jedna bronca stavlja nas u sam vrh europskog boksa, a prema medaljama iza sebe smo ostavili jednu Englesku, Njemačku, Francusku, Austriju, Mađarsku, Grčku, Sloveniju itd… Ovo su ključne godine gdje smo mi do sad uvijek gubili sportaše, jer ti kad dođeš i boriš se na tako velikom nivou, ponekad dođe do toga da ti nedostaje jedna prekretnica, jaki mečevi… EP u boksu do 22 godine iznimno je jako natjecanje jer sudjeluju najbolji timovi svih zemalja Starog kontinenta. Stoga, tri medalje na tako jakom natjecanju je veliki uspjeh za hrvatski boks i za hrvatski narod, nevjerojatan, usudio bih se reći. To je pokazatelj da imamo kvalitetu, rad, budućnost i širinu. Imamo Lea Cvetkovića, Marka Miluna… Leo je ostavio srce i pokazao da će biti jedna od uzdanica hrvatske boksačke reprezentacije. Toni je osvojio brončanu medalju koja je za nas vrhunska. U prvoj svojoj borbi je pobijedio prošlogodišnjeg europskog prvaka prekidom 13 sekundi prije kraja runde. U drugom i trećem meču na turniru došao je do pobjede, a u polufinalu su odlučile nijanse. Mi smo osobno mislili kako je Toni bolji, da će to biti dovoljno, ali malo mu je nedostajalo svježine, što je razumljivo. Dug i naporan tempo, nastup u WSB ligi, putovanja, sezona je izuzetno naporna, sve se to sad nekako poklopilo. No nema veze, idemo dalje”, završio je Tomo Kadić.