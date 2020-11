IZAŠLA KONTROVERZNA LJESTVICA NAJBOLJIH BORACA DANAŠNJICE: Iznenađenje na samom vrhu, Miočić debelo podcijenjen

Ugledni američki sportski medij ESPN sastavio je ljestvicu najboljih boraca današnjice. Njihov Power Ranking prikaz je dominacije pojedinog borca u odnosu na kompletan UFC, a obuhvaća i trenutni niz pobjeda u kojem se trenutno nalaze te koliko su popularni.

Kad se sve to obuhvati, trend je takav da najviše u prilog ide Israelu Adesanyi, koji se trenutno nalazi na prvom mjestu njihove ljestvice. Adesanya je trenutno na vrhuncu svoje karijere, ima 20 pobjeda i nijedan poraz pa su ESPN-ovi stručnjaci procijenili da je on ime za vrh ove ljestvice.

Drugi je nedavno umirovljeni Khabib Nurmagomedov nalazi se na drugom mjestu. Njegova dominacija je neosporna, no ovo pokazuje kako se očekuje da će se i on vratiti u oktogon, baš kao i njegov „prijatelj“ Conor McGregor koji se nalazi na trećem mjestu ove podosta kontroverzne ljestvice.

Na četvrtom je mjestu Jon Jones, a u prvih pet ugurala se i jedna djevojka – Amanda Nunes. Stipe Miočić tek je na šestom mjestu, iako je konsenzus da je upravo on najveći borac teške kategirje u povijesti UFC-a.

No Miočić nije pretjerano popularan kao ostali borci i borkinje, a sami rezultati za ovu listu nisu mu dovoljni.

Ovako izgleda kompletan ESPN-ov Power Ranking:

