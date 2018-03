IVANA HABAZIN ZA NET.HR NAJAVILA MEČ ZA NASLOV SVJETSKE PRVAKINJE: ‘Ako izgubim, kazat ću zbogom boksu. Ali ako pobijedim…’

Pred Ivanom Habazin (28), najboljom hrvatskom profesionalnom boksačicom, peta je borba u karijeri za naslov svjetske prvakinje, ovaj put za upražnjeni naslov IBO organizacije, a njena protivnica u petak 16. ožujka u Beču bit će Gruzijka Elena Sikmašvili. Tekstualni prijenos ove spektakularne borbe UŽIVO od 22.40 možete pratiti na portalu Net.hr.

Bit će ovo njezina peta borba za svjetski pojas prvakinje. U četiri dosadašnje borbe Ivana je triput izgubila, a vlasnicom pojasa, u organizaciji IBF, postala je u ožujku 2014. kada je pobijedila belgijsku boksačicu Sabrinu Guliani.

Nakon toga je imala još dvije borbe za naslov, ali je u oba slučaja izgubila. Prvi put od i danas dominantne Norvežanke, najbolje boksačice svih vremena Cecilie Braekhus na bodove, a nakon toga od bahate Šveđanke Mikaele Lauren prekidom u 3. rundi, nakon jednog nezgodnog udarca u jetru.





‘Najteže se vraćati i sve opet prolaziti iz početka’

“Ako ne pobijedim Sikmašvili, sigurno ću kazati zbogom boksu. Znate, najteže se vraćati i sve opet prolaziti iz početka”, kazala je za Net.hr Ivana Habazin i nastavila:

“Teško je doći do fizičke pripreme boksati 10 rundi. Znam, govorila sam to i ranije. To sam rekla i prije meča sa Cecilijom. Ali, tad je još i postojala neka šansa, ‘ajde možeš još boksati protiv Mikaele Lauren’, pogotovo kad izgubiš zbog zdravstvenog stanja. Tad sam si dala još jednu šansu da se vratim, ali sad mi ništa ne nedostaje. Ako sad izgubim, onda stvarno očito boks nije za mene”.

Ivana protiv Elene Sikmašvili ovog će puta boksati u kategoriji do 72,5 kg, a dosad je boksala do 66 ili 69 kg. Zanimljivo će biti vidjeti kako će kondicijski i tehnički izgledati…

“Zdrava sam i to je najbitnije. Prije meča sa Cecilijom, nekih mjesec i pol dana, imala sam operaciju. Za Mikaelu sam bila totalno bolesna, a to nisam niti znala. Sad se fizički osjećam dobro. Moram kazati kako sam prije ipak bila uboksanija. Posebno za Ceciliju. Imala sam kontinuitet mečeva. Sad sam u četiri godine imala tri, četiri meča. Znači jedan meč na godišnjoj razini. To je ipak jako malo. Tako da… Mislim da sam sad, boksački gledano, na nekih 70 %. Ali to može još bolje. I to je ono što veseli. Naravno, dat ću sve od sebe. Posebno ako slavim u ovoj borbi. Onda ćemo trebati nastaviti u ovom ritmu i s još jačim mečevima za obranu titula. Još moram napedovati. Vjerujem da mogu biti još bolja”, izjavila je Ivana Habazin u čijem će kutu biti njezin trener, ugledni boksački stručnjak Vlado Božić. Njih dvoje zajedno puno su toga prošli u ringu….

‘Vjerujem da ću pobijediti’

“Jesmo, da… Bilo je svega u osam godina. I dobrih i loših stvari. Uz njega se nekako osjećam najsigurnije. Vidjet ćemo sve kako će biti dalje. Ako se uzme u obzir da ću, u slučaju pobjede, potpisat ugovor iz inozemstva. Upravo su u tijeku pregovori. U tom slučaju, možda čak i promijenim okolinu, možda više niti neću biti u Hrvatskoj. Vidjet ćemo što će se dogoditi kasnije. Ali ne želim u ništa uletavati brzo. Fokusirana sam samo na Sikmašvili. Ne, ne mogu vam sad otkriti o kome se radi, s kim vodimo pregovore. Ako pobijedim Gruzijku, saznat ćete vrlo brzo. Vjerujem da ću pobijediti, trebala bi. Dobro sam trenirala. Najveća ironija u svemu što mi je nekako lakše bilo boksati sa Cecilijom nego sad. Idemo na pobjedu u svakom slučaju”, zaključila je Ivana Habazin.