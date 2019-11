IVANA HABAZIN U HRVATSKOJ SE PRIPREMA ZA BORBU PROTIV AMERIKANKE I CIJELE NJENE MAŠINERIJE: ‘Pokušala je to sa mnom, ali…’

Ivana će svoje pripreme odraditi na Krku i u Rijeci uz novog trenera Stevea Upshera

Nakon horora u američkom Flintu početkom listopada gdje je trener najbolje hrvatske boksačice Ivane Habazin pretučen uoči meča s Amerikankom Clarrisom Shileds – dobili smo datum novog meča. Ivana Habazin 10. siječnja ide po osvetu i naslov.

Iz male dvorane u Rijeci do svjetske slave. Tako bi trebao izgledati put Ivane Habazin ako se ostvari njezina najveća želja da pobjedi Claressu Shields i postane svjetska prvakinja u super velter kategoriji. Amerikanka i dalje provocira svojim izjavama kao da strašne scene iz listopada nisu bile dovoljne.

“Za mene je ona obični bully. Tako je pobjeđivala protivnice, ušla im je previše u glavu i one nisu mogle ništa napraviti da isprovociraju nju. Kako se ponaša van ringa, tako se ponaša i u ringu. Ona je to pokušala sa mnom, ali nije joj to prošlo”, rekla je Ivana.

Ivana će svoje pripreme odraditi na Krku i u Rijeci uz novog trenera Stevea Upshera. Kaže, sada je u boljoj formi nego prije meča u Flintu. Novi datum meča je 10. siječnja u Atlantic Cityu. Možda je dođe bodriti i njezin bivši trener James Ali Bashir koji se još uvijek nije oporavio od brutalnog napada u Flintu.

Motiviranija nego prije

“On je i dalje doslovno svaki drugi dan u bolnicama na pretragama i dalje se ne osjeća dobro, ne osjeća nogu i ima vrtoglavice”, rekla je Habazin u intervjuu za RTL.

Za njega će se, kaže, boriti ali i protiv velike mašinerije koja stoji iz Claresse.

“Naravno da me to gura. Naravno da sam motiviranija sad nego prije. Taj meč je sad dobio još veću cijenu i još veću vrijednost”, rekla je Ivana.

Hoće li uspjeti ono što nitko nije, vidjet ćemo ubrzo. Odmor je završio kreću žestoke pripreme za meč života.