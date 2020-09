ANTE DELIJA ZA NET.HR: ‘Istina je što pričaju o mom prvom suparniku u UFC-u, no to mene ne zanima. Potući ću se s njim, cilj mi je sam svjetski vrh’

‘To što je on najveći talent daje mi šansu da, kad ga pobijedim, budem ja najveći talent’

Kako se u životu sve okrene, ako si hrabar, uporan, ako vjeruješ u sebe. Sjajni dubrovački borac sa zagrebačkom adresom Ante Hodajuća nevolja Delija (30 godina – 17-3 MMA skor) postao je novi član UFC-a i već ima ugovorenu i debitantsku borbu u ovoj elitnoj organizaciji slobodne borbe.

Tako će se 17. listopada na UFC-ovom “Fight Islandu” u Abu Dhabiju boriti protiv Francuza Ciryla Bon Gamina Ganea (3-0-0 UFC skor, 6-0-0 MMA skor), za kojeg govore kako je trenutno najtalentiraniji teškaš u UFC-u.

Ciryl Bon Gamin Gane bez poraza u karijeri

Radi se o trenutno 13. teškašu na UFC ljestvici koji je bez poraza u karijeri. Razlog za angažiranje Konavljanina je otkazivanje Ganeovog planiranog protivnika, Shamila Abdurakhimova.

Ta borba ugovarana je već tri puta, da bi svaki put došlo do problema i elitna organizacija slobodne borbe više nije htjela čekati, te su okrenuli Delijin broj i ovog puta ga dobili. Nije Ante dugo dvojio, odmah je rekao “da” onom što mu je bilo suđeno. Kako je uletio u posljednji čas, sad mora još više zapeti ne bi li maksimalno iskoristio dane koji su pred njim do borbe…

“Imam još 17 dana do meča, samo treniram, treba biti što spremniji, što bolje iskoristiti ovo malo dana što je preostalo. Koncetriran sam samo na borbu”, kazat će Ante Delija koji nam se javio u srijedu nakon jutarnjeg treninga. Od kad je postao članom UFC-evog teškaškog rostera, osjeća se kao netko kome su se ostvarili snovi, otvorila vrata velike prilike…

‘Bilo je previše emotivno za mene kad sam dobio poziv’

“Super se osjećam, to je bio moj san. Bilo je previše emotivno za mene kad sam dobio poziv, oka nisam sklopio. Bio sam jako uzbuđen. Od prvog dana kad sam počeo trenirati slobodnu borbu cilj mi je bio doći u najbolju organizaciju i u njoj se boriti. Zato je ovo za mene stvarno velika stvar. Sad se to uzbuđenje malo smirilo. Ponosan sam na sebe i želim napraviti korak više, želim se boriti u UFC-u, dati sve od sebe. Idem od prve sekunde na pobjedu”, rekao nam je Ante Delija i nastavio:

“Što se tiče poziva, njega sam iz UFC-a imao još prije, ovog ljeta, ali su se izdogađale neke stvari, bile su neke čudne okolnosti, tako da nismo išli u realizaciju dogovora, odnosno borbe, ali ostali smo u kontaktu i rekli su mi da će me prvom prilikom zvati. Tako je i bilo. Zvali su me, ja sam prihvatio poziv i idemo se sad boriti”.

Gane je pakleni borac, pravi udarač koji itekako zna i parter, čemu svjedoči i njegov borilački CV. Od svojih šest pobjeda, tri je upisao “submissionom (gušenjem), dvije tehničkim nokautom i jednu jednoglasnom sudačkom odlukom.

Gane je Ngannouov trening partner

Posljednji put u akciji smo ga gledali 21. prosinca 2019. kada je nakon pregledavanja sudačkih kartica u Južnoj Koreji dominantnom izvedbom pobijedio Tannera Bosera nakon tri runde borbe jednoglasnom sudačkom odlukom. Prije toga je slavio protiv Don’Tale Mayesa pred kraj treće runde gušenjem. Raphaela Pessoa također je ugušio, samo u prvoj rundi, a Roggersa Souzu u svom posljednjem meču prije UFC-a nokautirao je u prvoj rundi.

Ono što ovog borca čini posebnim i daje mu na jačini imena je to što je trening partner puno poznatijeg UFC-ovog borca Francisa Ngannoua, trenutno prvog izazivača Stipe Miočića na rang ljestvici i najjačeg udarača u UFC-u. A osim impresivnih nastupa u Octagonu, ovaj se Francuz iskazao i u Muay Thai ringu gdje je prije prelaska u MMA zabilježio sedam pobjeda iz isto toliko nastupa. Znači, radi se o svestranom borcu. Što se tiče Delije, on je trenutno u nizu od tri pobjede, protiv Olija Thompsona na KSW 51 eventu u Zagrebu u studenom prošle godine u svojoj posljednjoj borbi (tehnički nokaut u drugoj rundi), kao i Carla Seumanutafa na PFL 3 priredbi (jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde), te Ricarda Prasela na Rizinu 10 u Japanu također jednoglasnom sudačkom odlukom nakon tri runde…

‘Gane impresivno izgleda, ali…’

“Definitivno je istina to što pričaju o njemu, nema poraza, impresivno izgleda, dobar je borac. No, to što je on najveći talent daje mi šansu da, kad ga pobijedim, budem ja najveći talent. Stvari se mogu okrenuti preko noći.

Nakon legendarnog Mirka Cro Cop Filipovića, Hrvata s najviše nastupa u UFC-u (13) Igora Pokrajca, Filipa Pejića i Gorana Reljića, Hrvatska je dobila i petog UFC borca. Ante Delija, stoga, žestoko trenira pod budnim okom Cro Copa koji je uvijek uz njega i koji mu je jako puno pomogao u karijeri.

“Ma on je zbilja uvijek uz mene. Pričamo, razgovaramo o svemu, i prije UFC-a smo o svemu razgovarali naravno. Očekivali smo ovaj poziv. Ma nema što, imam vrhunski tim ljudi iza sebe. Treba se samo dobro spremiti. Sve će na meni biti u kavezu. Mirkovi savjeti mi puno znače”, govori nam Delija.

Prije leta za Abu Dhabi, Ante će morati u London

Prije leta za Abu Dhabi, Ante će morati u London u koji će ići svojim trenerom Stipom Drvišem. Tamo će biti u samoizolaciji dva do tri dana. Moraju se obaviti testiranja s obzirom na epidemiološku situaciju. Zatim će ići u Abu Dhabi gdje će također biti u samoizolaciji. Tako je to u koronadoba, no Delija se naviknuo već na takav režim, život, mjere. Što se mora, nije teško…

“Kad se nešto mora nije teško. O svome suparniku znam da više preferira stand up borbu , iako je baš kompletan borac. Sigurno da se radi o kvalitetnom borcu. No, meni je cilj boriti se s najboljima, uopće me ne zanima tko je ispred mene. Cilj mi je boriti se s najboljim i vidjeti svoje limite. Moj cilj je vrh UFC-a, dalje od toga nema. Idem se potući, dati sve od sebe. Rezultat će biti kakav bude. Očekujem pobjedu”, zaključio je Ante Delija.