INTERNETOM UPRAVO KRUŽI JEDAN OD MIRKOVIH NAJSPEKTAKULARNIJIH NOKAUTA: ‘Nitko te nije tjerao boriti se protiv Cro Copa’

‘Nitko te nije tjerao boriti se protiv Cro Copa’

Na Facebook profilu slavnog bivšeg hrvatskog MMA borca Mirka Cro Cop Filipovića osvanuo je onaj epski high-kick koji je poslao na pod Fjodorovog brata Alexsandera Jemjeljanjenka, viđen iz sudačke kamere u ringu.

MIRKO FILIPOVIĆ PRAVA JE ŽIVOTINJA: Pogledajte što neuništivi Cro Cop radi s 45 godina na leđima

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak

Dogodilo se to na 2004. godine u Saitama Areni na PRIDE Final Conflictu. Mirko je prvo plasirao jedan direkt, a potom se izvukao iz klinča, iako je prije dobio koljenom u glavu…

Nakon što je u kutu vješto izbjegao suparnika, plasirao mu je lijevi high-kick, a potom ga završio na tlu ground and pound udarcima. Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak kojeg su se pribojavali svi koji su s njim ulazili u borbu, nakon kojeg su mnogi padali, i koji ga je proslavio. Vinkovčanin je ostavio neizbrisiv trag u borilačkom svijetu i bio je borac zbog kojeg su mnogi u cijeloj regiji zavoljeli borilačke sportove i pokušali krenuti njegovim putem… Utjecao je na popularnost slobodne borbe, toliko da su svi odjednom postali MMA fanovi…

Desna noga bolnica, lijeva noga groblje

“Desna noga bolnica, lijeva noga groblje.” Bila je to rečenica koju je Mirko Filipović jednom prilikom izgovorio i koja je zorno opisivala što je bila najveća prijetnja njegovim protivnicima…

Inače, Alex je u prošlosti nekoliko puta izjavio kako je bio natjeran u borbu protiv njega, koja je završila brutalnim nokautom i scenom šokiranog Fjodora u svlačionici, dok je čekao na svoj nastup.

“Nitko te nije tjerao boriti se protiv Cro Copa. Ja sam se u to vrijeme borio na Grand Prixu, no skroz se spominjala moja obrana pojasa protiv njega. No, onda je on izgubio od Randlemana, a ti si vidio priliku, unatoč tome što smo te Vadim, ja i treneri odgovarali od toga, znajući tvoju predanost treningu i neiskustvo. Nisi se dovoljno dobro pripremio, umjesto da si gubio kilograme i radio na brzini ruku, ti si se još dodatno udebljao. Tijekom treninga sam te gledao i vidio utjecaje konstantnog konzumiranja alkohola. Tražili smo te da paziš na kilograme, a ti si nabacio pivski stomak. Rezultat se na kraju vidio. Za to ti na kraju ne mogu nikako reći hvala. Pao si od Mirka na jedan pamtljiv način i sve do danas, u intervjuima me podsjećaju na to kako je Cro Cop nokautirao mog brata”, stoji u pismu Fjodora Jemjeljanenka koji je odgovorio svom bratu otvorenim pismom u listopadu 2017. godine.

Fjodor i njegov mlađi brat Alexander više nisu u dobrim odnosima, odnosno otkako se Alex, nakon izlaska iz zatvoru, okrenuo Ramzanu Kadyrovu i njegovoj MMA promociji.