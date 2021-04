Moldavski MMA borac Ion Surdu strašnim je high-kickom u stilu Mirka Cro Copa Filipovića nokautirao Poljaka Kacpera Koziorzębsa na priredbi KSW 60. Poljak je nepomično primljenog udarca ostao ležati na podu.

EKSKLUZIVNO: ‘Znaš kako je, kad dođe netko novi satrat ga prvo i onda mu reći dobro došao, što ima, hoćeš kavu, hoćeš sok’

Ovaj put neće nastupiti niti jedan hrvatski borac, a s ovih prostora je u kavez ušao je srpski borac Aleksandar ‘Joker’ Ilić, koji je u prvoj rundi nokautirao domaću uzdanicu Adriana Dudeak.

The Joker 🃏 is back to winning ways!! 🇷🇸 @ilke_mma with another trademark knockout!! #KSW60 pic.twitter.com/xr00WRF01X

