IMAMO NAJBOLJI NOKAUT GODINE: Pogledajte kako je velika poljska zvijezda pala nakon munjevitog udarca

Fantastičan udarac koji je završio borbu

Aleksandar Ilić upisao je pobjedu u svom KSW debiju i to tako da je u trećoj rundi brutalno nokautirao veliku poljsku zvijezdu, Damiana Janikowskog. Borba je krenula na nogama, gdje je Ilić vrlo brzo pokazao kako je kvalitetniji te kako će se Poljak brzo morati okrenuti onome gdje je najbolji. U pitanju je hrvanje i upravo to je bila njegova taktika.

Nakon nešto više od minutu i pol je Janikowski upisao prvo rušenje te kreće kontrola na podu. Ilić se jako dobro branio te Janikowski nije uspio napraviti ništa konkretno. Uskoro su ponovno na nogama, a Janikowski odgovara sa dva fantastična “slama”, koja su itekako uzdrmala Ilića. Ponovno je “Joker” pokazao snagu volje te je izdržao do kraja runde, piše Fightsite.

Druga runda nosi vrlo brzo rušenje Janikowskog i kontrolu gotovo cijelu rundu. I dalje tu nije bilo pravih udaraca, ali radio je bivši olimpijac dovoljno da borba ne bi bila vraćena na noge. Srećom po Ilića, pravih udaraca nije primio i mogao je tražiti svoju priliku u trećoj rundi. Prve dvije je uvjerljivo izgubio i bilo je jasno kako mu je prekid jedina šansa za pobjedu.

High kick u stilu Wonderboya Thompsona

Do njega je došao i to već početkom posljednje runde. Janikowski ovog puta nije odmah krenuo na rušenje, čemu je pripomoglo odlično Ilićevo kretanje. I onda samo odjednom, fantastičan udarac koji je završio borbu. Borci su se našli na distanci, a Ilić povlači lijevi high kick u stilu Wonderboya Thompsona. On je završio točno na glavi poljskog hrvača, koji istog trenutka teško nokautiran pada na pod.

Aleksandar Ilić tako je došao do pobjede u prvom KSW nastupu i to na takav način da će poljska publika jako brzo očekivati njegov idući nastup. Nakon ovakve izvedbe, ne sumnjamo kako će do njega brzo doći.