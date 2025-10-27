Slavni Hrvat o najvećem problemu UFC-a koji je eskalirao: 'To se mora riješiti'

Nakon meča za naslov teškaškog prvaka između Toma Aspinalla i Cyrila Ganea na UFC 321 u Abu Dhabiju, eskalirao je najveći trenutni problem elitne UFC promocije - mjerenje distance otvorenih dlanova i prstiju boraca prema licu, odnosno očima suparnika.

'Definitivno se radi o sivoj zoni'

Definitivno se radi o sivoj zoni koju UFC mora riješiti. Moram reći kako je odluka Aspinalla legitimna. Dobio je prst u oko, u oba oka i to duboko. E sad, je li mogao nastaviti, to nitko neće znati. Da je u prvoj rundi Gane bio bolji, bio je, to isto nitko ne može osporiti. Sve što se sad piše i govori o Aspinallu i njegovoj odluci da ne nastavi meč je u sferi spekulacija. Igor Pokrajac za Net.hr.

Igor Pokrajac, Hrvat s najviše nastupa u UFC-u (13), prokomentirao je navedeno i situaciju iz glavnog meča na UFC 321 eventu za portal Net.hr.

"Definitivno se radi o sivoj zoni koju UFC mora rješiti. Moram reći kako je odluka Aspinalla legitimna. Dobio je prst u oko, u oba oka i to duboko. E sad, je li mogao nastaviti, to nitko neće znati. Da je u prvoj rundi Gane bio bolji, bio je, to isto nitko ne može osporiti. Sve što se sad piše i govori o Aspinallu i njegovoj odluci da ne nastavi meč je u sferi spekulacija. To je bila Aspinallova odluka, tvrdnja da nije mogao vidjeti i to treba tako i prihvatiti", priča Igor Pokrajac i nastavlja:

'Javnost je razočarana'

"E sad, to što javnost nije zadovoljna, to što ga je publika izviždala i što se sad svašta piše i komentira, morate znati jednu stvar. To je samo i isključivo posljedica razočaranja. Meč je prebrzo prekinut, publika je ostala razočarana. Platile su se ulaznice kako bi se vidio meč, kupljeno je puno PPV-ova, naravno da su reakcije takve. Bila su velika iščekivanja, a onda se dogodilo veliko razočaranje, kako javnosti, tako i Aspinalla i Ganea. Ako pogledate snimku, vidi se kako je Aspinall s dva prsta dobio ubod u oba oka. Nije prvi put da se to događa i da borci ne mogu nastaviti meč. Gane je trebao malo pripaziti, ipak je iskusan borac koji se borio za titulu. UFC se mora pozabaviti time i donijeti rigorozniju odluku što se tiče mjerenja distance s otvorenim dlanovima i nekontroliranim potezima prstima prema očima boraca. Ovo nije prvi put da se događa."

Mjerenje distance otvorenim dlanovima nije definirano. Radio je to stalno i Jon Jones...

'Ovo je problem'

"Istina, radio je. UFC to treba riješiti. Ne bi sad govorio i gurao svoje mišljenje što bi ja htio i kako bi se mečevi trebali završavati uslijed takvih poteza i odluka, ali UFC to mora rješiti. Ovo je sad već problem i vidimo dokle je sve sad došlo. U lijevo Aspinallovo oko prst je ušao dublje nego u desno. Jako nezgodno. Ne možeš to procijeniti, teško je uopće i komentirati takvo što. Jedino da okulist dođe i procijeni može li borac nastaviti meč nakon tako nečeg", zaključio je Igor Pokrajac.

Podsjetimo, dugo očekivana borba za UFC-ov pojas teške kategorije između prvaka Toma Aspinalla i izazivača Ciryla Ganea završila se u subotu navečer u prvoj rundi u Abu Dhabiju, označena kao "no contest" zbog nesretnog uboda u oči.

Aspinall, koji je branio titulu prvi put nakon što je postao neosporeni prvak, zadržao je pojas, ali je cijela situacija ostavila gorak okus kod oba borca i publike, koja je situaciju ispratila zvižducima.

Meč je prekinut na 4:35 minute prve runde nakon što je Gane slučajno ubo prstima u oba oka Aspinalla tijekom razmjene udaraca. Britanski prvak, već raskrvavljenog nosa od Ganeovih direktnih udaraca, dobio je pet minuta odmora prema pravilima UFC-a, ali je bilo očito da ne može otvoriti oko. Doktor je pregledao Aspinalla u kavezu, a sudac Jason Herzog odlučio je prekinuti borbu jer prvak nije mogao nastaviti.

