I SLUŽBENO JE OTKAZAN UFC EVENT U DUBLINU ZAKAZAN ZA KOLOVOZ: Odluka tamošnje Vlade i sva ograničenja su jasna

Ništa od UFC spektakla u Dublinu. Elitna organizacija slobodne borbe i službeno otkazao priredbu koja se 15. kolovoza trebala održati u dublinskoj 3Areni, prenosi Sportsskeeda.com.

Due to current government restrictions on public gatherings in the Republic of Ireland, #UFCDublin originally scheduled for August 15th will not take place as planned at the @3ArenaDublin.

UFC looks forward to returning with an event in the near future pic.twitter.com/D5E7CKCyfS

— UFC Europe (@UFCEurope) June 24, 2020