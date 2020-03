I ONA JE BILA U KONTAKTU SA ZARAŽENIMA: ‘Nemam simptome, a organizatori su skrivali situaciju dok nije kulminiralo’

Razgovarali smo s Ivanom Habazin koja se nalazi u samoizolaciji

Najbolja hrvatska profesionalna boksačica Ivana Habazin bila je dio boksačke reprezentacije Hrvatske na olimpijskim kvalifikacijama u Londonu, čija su tri člana zaražena koronavirusom. Boksač Toni Filipi, njegov trener u BK Gladijator Tomo Kadić i izbornik ženske reprezentacije Ante Matas pozitivni su na COVID-19.

PRVI HRVATSKI SPORTAŠ S KORONOM OPISAO SIMPTOME BOLESTI: ‘Želio sam raditi sklekove, nisam mogao… Ljudi, budite oprezni’

Ivana bila u kontaktu sa zaraženima, Tomo Kadić joj je i vezao bandaže

Iako je Ivana bila u kontaktu sa zaraženima, Tomo Kadić joj je čak poslije poraza svog boksača na turniru zavezao bandaže, ona na svu sreću nema simptoma.

Nazvali smo je kako bi vidjeli kako je, da li je sve OK s njom…

“Ja mislila epidemiološki zavod, a ono Net.hr. Zdrava sam k’o dren, barem se tako osjećam. Nisam se testirala, ne testiraju se oni koji nemaju simptoma. Baš me sad zvala žena iz epidemiološkog da me pita kako sam, rekla sam joj da sam dobro. Pitala sam ju koliko treba da se razviju simptomi. Kazala mi je da idu od 4 do 6 dana, od dana kad si zaražen. Znači, ja sam njih vidjela zadnje prije tjedan dana, nemam ništa tako da nema ništa. Jedino ako nisam pobrala nešto na putu za doma, ali to ćemo vidjeti. Znate kako se kaže, Bog čuva bedake i djecu, ja spadam više u djecu, tako da…”, kazala nam je u šali raspoložena Ivana Habazin koja se trenutno nalazi u samoizolaciji…

Nalazi se u samoizolaciji: ‘Treba biti discipliniran’

“Prvi put valjda u 30 godina da sam na godišnjem i da odmaram. Samo ležim, gledam filmove i jedem. Ma ništa ne radim. Kilogrami? Ma kakvi kilogrami, još ovaj tjedan ću nastaviti s ovim svojim opuštajućim režimom, a onda ću se srediti hehe. Ma, gledam kroz prozor i živciram se svaki dan što se neki ne pridržavaju mjera opreza i uputa. Svako jutro vidim na cesti starije ljude bez maska. Ne znam samo gdje se njima žuri van. Treba biti discipliniran, zato i ja apeliram svima, ljudi ostanite doma, molim vas”, rekla nam je Ivana Habazin koju smo upitali je li bila pogreška što se išlo u pokušaj realizacije olimpijskog boksačkog kvalifikacijskog turnira u Londonu, ako se uzme u obzir situaciju s koronavirusom u svijetu, koji je na kraju prekinut nakon tri dana?

‘Mislim da su organizatori u Londonu jako dobro znali kakva je situacija’

“Gledajte, apsolutno su sve zemlje došle na kvakifikacije u London. I nama je samo jedan cilj bio uspjeti na tim kvalifikacijama i nitko nije razmišljao o koronavirusu. S obzirom na Englesku, kad sam bila u Americi tamo se više vijesti prate nego kod nas, tako da sam i sama znala da je situacija u Londonu loša, iako su to oni skrivali na neki način, dok sve nije kulminiralo. Mislim da su organizatori jako dobro znali kakva je situacija. Tako da… Moje je mišljenje da su oni išli odraditi taj turnir da ne bi imali financijskih gubitaka. Na kraju krajeva, htjeli su da se natjecanje održi, iako od prvog dana kad se došlo oni su rekli kako postoji mogućnost da će se prije završiti, da će se možda i otkazati… Zato su promijenili mečeve ili nešto. Na kraju se dogodilo to što se dogodilo. Bilo bi bolje možda se malo pričekalo s kvalifikacijama, ali što je, tu je”, zaključila je Ivana Habazin.