HRVATSKI VITEZOVI TRAŽE PRVU POBJEDU: ‘Vjerujem da smo spremni uzvratiti Talijanima za minimalni poraz’

Hrvatske boksače očekuje novi dvoboj

Sve je spremno za šesti, posljednji meč, Hrvatskih vitezova (Croatian Knights) u sklopu Svjetske boksačke lige, u kojem će u petak (20.30 sati) u pulskom Domu sportova “Mate Parlov” snage odmjeriti protiv Talijana, odnosno sastava Italian Thundera, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare nakon službenog vaganja boksača.

Za Hrvatskim vitezovima je pet mečeva u kojima su ostvarili isto toliko poraza, s obzirom na to da su ih Talijani nadjačali u Firenzi (3-2), Britanci u Gatesheadu (5-0) i u Zagrebu (4-1) te Francuzi u Parizu (5-0) i u Zadru (4-1).

Žele uzvrat

“Vjerujem da smo spremni uzvratiti Talijanima za minimalni poraz u prvom međusobnom srazu. Borbe će biti neizvjesne i izjednačene, no očekujem prvu pobjedu u ovome natjecanju”, kazao je trener Hrvatskih vitezova Dorijan Čalić.



Pet kategorija koje su “zapale” Pulu bit će: bantam (do 52 kg) u kojoj će se suprotstaviti Bugarin Tinko Banabakov kao član hrvatske selekcije i Vincenzo Picardi, laka (do 60 kg), u kojoj će snage odmjeriti još jedan Bugarin Stefan Ivanov i Michael Magnesi, velter (do 69 kg), u kojoj će boksati Mate Rudan i Mirko Natalizi, poluteška (do 81 kg), gdje će se domaći boksač i glavni adut Hrvatskih vitezova Marko Čalić suprotstaviti Riccardu Valentinu, te super teška kategorija (+91 kg) u kojoj će snage odmjeriti Ante Verunica i Guido Vianello.

Pet rundi po tri minute

“Očekivanja su naravno, pobjeda, jer bilo što drugo smatrao bih neuspjehom. Maksimalno sam spreman i jedva čekam da se popnem u ring. Protivnik mi je velika nepoznanica, no o njemu ne razmišljam jer sam svjestan svojih mogućnosti. Prostudirat ću ga u hodu, tijekom prve runde i nakon toga neće biti više nepoznanica. Očekujem odličnu atmosferu u ispunjenoj dvorani”, istaknuo je Marko Čalić dodavši kako će mu to biti prvi meč u ovoj dvorani, jer se na domaćem ringu dosad uvijek borio u dvorani sportskog centra “Mirna”.

Borbe su predviđene u pet rundi po tri minute, ukoliko se sudac u ringu ne odluči za prekid, a boksači nastupaju bez štitnika za glavu i bez majica.

Po riječima organizatora Svjetska boksačka liga je svojevrsna poveznica između amaterskog i olimpijskog boksa i profesionalnih natjecanja.