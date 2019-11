HRVATSKI ‘TERROR’ IZGUBIO NAJVAŽNIJI MEČ KARIJERE: Bio je to pravi rat u kavezu; ‘Prebio me k’o cucka. Idem doma plakati mami’

Foto: Screenshot: You Tube/Prigorski.hr

Foto: Screenshot: You Tube/Prigorski.hr Autor: Sportski.net 10:25 24.11.2019

Ivica Trušček poražen od jakog i iskusnog borca

Hrvatski MMA veteran Ivica Terror Trušček (MMA skor 38-34-0, 31 godina), MMA borac koji se borio na spektakularnoj KSW 51 priredbi u Areni Zagreb 9. studenog ove godine za koje je prava u Hrvatskoj na prijenos imao RTL, a na kojoj je izgubio od Poljaka Krystiana Kaszubowskog, ponovno je doživio poraz. Ovaj prigorski veteran slobodne borbe ovog puta nije uspio ostvariti pobjedu u jednom od najvećih mečeva karijere…

[FOTO] HRVATSKA DOBILA POVIJESNOG PRVAKA U BANTAM KATEGORIJI KSW-A; Teško je riječima uopće opisati što se sve događalo u Areni Zagreb

Zavurov slavio prekidom u 3. rundi

U Uzbekistanu je na GFC 20 priredbi prekidom u trećoj rundi izgubio od dagestanskog borca Šamila Zavurova (MMA skor 37-6), prenose borilački mediji. Iako, Trušček je slično kao i u Zagrebu dobro započeo borbu, imao inicijativu, prilike u prvoj rundi. Krenuo je Trušček agresivno, uhvatio svog protivnika za nogu i srušio ga, te tako došao u dobru poziciju za napad.

Ivica Truscek zaczął dobrze, ale z każdą minutą wyglądało to coraz gorzej. Przegrał przez GNP w R3, ale zdecydowanie nie rozpaczał. Ciekawe, czy do KSW wróci od razu, czy może jednak będzie musiał coś wygrać wcześniej https://t.co/o30X2MkIFP — Bartek Stachura (@Lowkingpl) November 23, 2019

Imao priliku i inicijativu za napad u prvoj rundi

Pokušao ga je i zahvatiti laktovima, isprobavao je high-kick ne bi li mu možda prošao, ali Zavurov je uspješno izmicao i kontrolirao opasnost u kavezu za sebe. Zavurov je uzvratio i jednim udarcem nogom u tijelo s kojim je srušio Truščeka, ali se Hrvat bio brzo vratio, uhvatio ga i u giljotinu, ali ga nije uspio završiti prije kraja runde.

U drugoj je počeo padati

U drugoj rundi, druga priča. Zavurov ušao u boljem izdanju, odmah nogom je pogodio Truščeka u prsa, a Ivica uzvratio high-kickom. Dvije minute do kraja runde srušio je Truščeka, uhvatio ga s leđa i udarao koljenima u leđa i noge, bila je to situacija ne baš dobra za našeg borca. Trušček se ipak uspio obraniti i dočekati treću rundu u koju je ušao vidno umoran. Vidjelo se već tada da to neće završtii dobro po njega. Tako je i bilo…

Treća je bila i konačna

Zavurov ga je ponovo srušio na koljena i uhvatio ga s leđa, ponovo mu je zadao niz udaraca u glavu i koljenima u leđa čime ga je dodatno umorio i psihički destabilizirao, a ovaj put je sudac prekinuo borbu i domaći favorit mogao je početi slaviti. Trušček je dobro otvorio svoj 72. meč karijere, ali nije uspio doći do 39. pobjede jer je Degastanac ipak bio prekvalitetan borac.

‘Bio je točno takav kakvim smo ga i očekivali, samo puno tvrđi’

“Osvojeno drugo mjesto, prebio me ko cucka… bio je točno takav kakvim smo ga i očekivali, samo puno tvrđi, koliko god to glupo zvučalo. Ne žalim za ničim jer ga ne bi pobijedio ni iz deset pokušaja. Giljotina na kraju prve runde je bila blizu, čuo sam kako se davi, ali nedovoljno da ga natjeram na predaju. Poslije je preuzeo kontrolu i skoro svakim udarcem nanio štetu. Lijeva noga i desno oko mi ne rade, nadam se samo privremeno.

Idem doma plakati mami i liječiti rane, ali tek nakon što sutra napokon razgledam Taskent. Iskreno sam mislio da imam realne šanse za pobjedu, ali sam se opet razočarao. Možda drugi put, na WFC-u u Ljubljani 19.1. druge godine bude bolje”, objavio je Trušček na svojoj Facebook stranici, prenosi Prigorski.hr.

Vrijedi spomenuti kako je borbu iz prvih redova pratio i UFC-ov neporaženi prvak Habib Nurmagomedov, kojemu je Zavurov bio mentor na početku karijere.