HRVATSKI SPORT OVAKVO ŠTO – NE PAMTI! Događa se nešto povijesno, nikad viđeno kod nas; ‘To bi moglo biti veliko’

Prava boksačka pomama vlada za Olimpijskim igrama u Japanu

Javila nam se s priprema na Floridi. Najbolja hrvatska profesionalna boksačica Ivana Habazin (30) u Boca Ratoni sprema se za amaterski boks jer želi na Olimpijske igre u Tokio.

Po prvi puta u povijesti hrvatski će boks imati ženske predstavnice u kvalifikacijama za OI. Uz Ivanu, tu su još i kickbox prvakinja Europe Marija Malenica koja se prebacila u olimpijski sport jer želi na Igre, kao i Nikolina Čačić, doprvakinja svijeta do 57 kg, pa se i nju spominje kao potencijalnu kandidatkinju.

Boksačka pomama za Olimpijskim igrama

Da, uistinu vlada prava boksačka pomama za Olimpijskim igrama u Japanu. Nikada u povijesti samostalne Hrvatske nije bilo toliko zainteresiranih za ulazak u olimpijski ring. No, u ovim krasnim trenucima za hrvatski boks, HBS ne slaže se s HOO-om po pitanju kriterija za kategorizaciju, koji, prema mišljenju čelnika HBS-a Bone Bošnjaka, sputava njihov sport i direktni je udar na njega. VIŠE O TOME MOŽETE PROČITATI – OVDJE.

Počeli smo razgovor s Ivanom oko trenera, jer više ne surađuje sa Alijem Bashirom…

“Što se tiče moje suradnje sa Bashirom, za sada se ništa još nije promijenilo. On ne može raditi i dalje, a i pitanje je kada će biti sposoban za rad. Mi smo u kontaktu, ali naravno amaterski boks je nešto drugo i morala sam se odlučiti za neke druge korake. Za mjesec dva tri, donjet ću odluku što se tiče moje profesionalne karijere i tima, naravno da postoje opcije, ali prije bilo kakve odluke ja sam ta koja treba biti zadovoljna odlukom i da mogu krenuti dalje. Vratit ću se kroz dva tjedna u Hrvatsku i treninge nastaviti u Rijeci sa Zoranom Kraljem“, kazala nam je Ivana Habazin kojoj bi određeni problem su, kao i kod muškaraca, mogla predstavljati pravila amaterskog ili olimpijskog boksa koji, između ostalog, znači ograničavanja broja rundi na tri po tri minute.

‘To bi moglo biti nešto veliko’

Kad se i zašto Ivana odlučila na odlazak na kvalifikacije na Olimpijske igre?

“O Olimpijskim igrama sanja svaki sportaš, pa naravno da je i meni to bila želja, ali kako sam u globalu odmah krenula sa profesionalnim boksom pomirila sam se sa činjenicom da tu priliku nikad neću imati. Kako je od prošlih OI bilo omogućeno otići i profesionalcima, tako prije četiri godine nisam o tome niti razmišljala. Prije par mjeseci ljudi iz mog tima su mi govorili da moram o tome razmisliti i da bi to bila odlična stvar, no ja sam tada bila fokusirana na meč sa Claressom i nisam htjela donositi odluke po pitanju toga. Sada kad mi je ta ideja ponovno predstavljena jednostavno sam promislila i osjetila da bi to definitivno moglo biti nešto veliko i da, ako imam tu priliku, da ju moram iskoristiti. Konačnu odluku sam donijela par dana nakon borbe s Claressom, a onda smo morali čekati da i sve bude potvrđeno od strane Međunarodnog olimpijskog odbora. Sad, mi preostaje jedino trenirati i dati sve od sebe da se kvalificiram”, istaknula je Ivana i dodala:

‘Odlična stvar za hrvatski ženski boks i jedno veliko priznanje’

“Prije svega mislim da je to odlična stvar za hrvatski ženski boks, a ujedno i jedno veliko priznanje. Mala smo zemlja i izrazito je teško konkurirati jakim zemljama, ali imamo potencijale, kako u muškom tako i u ženskom boksu, i definitivno im treba dat šansu. Iskreno, ja bih voljela da nas sve tri izborimo kvalifikacije i odemo na OI, jer to bih definitivno bio povijesni trenutak za ženski boks u Hrvatskoj.”

Kako Ivana sad gleda na meč protiv Claressa Shields?

“Meč, tj. poraz protiv Claresse zaista mi je teško pao. No, jednostavno ne želim se vraćati unazad. Kažu da se na greškama uči, a moj moto je nikad ne odustati. Ja nisam osoba koja će tražiti izgovore za svoj poraz. Ja znam, a i ljudi koji su bili u kampu da to nisam bila ja i da mogu puno bolje. Odgovornost je na meni i prihvaćam to. No, upravo zbog toga, zato što znam što mogu, nisam se pomirila s činjenicom da je to kraj. Osjećam se dobro, u formi sam, bez ozljeda, nakon deset dana od meča vratila sam se treninzima i sad imam smo jedan cilj, a to su kvalifikacije u Londonu u ožujku”, kazala nam je Ivana.

Razlika između amaterskog i profi boksa

Velika je razlika između amaterskog i profesionalnog boksa. Kako ćete tome doskočiti?

“Naravno da je razlika prisutna, ali to je boks, ne možeš nešto zaboraviti raditi bez obzira koliko je rundi ili minuta. Trebam prilagoditi način treninga. Postoje neke razlike, no, razradila sam to već i ne vidim problem u tome. Naravno nemam previše vremena za pripremu ali odraditi ću odličan ciklus sparing i na taj način pripremiti se na 3 runde i 3 minute. Zaista mislim da to ne bi trebao biti problem, ali definitivno je nešto novo i ne treba se opuštati nego ostati koncentriran i maksimalno odraditi posao kako treba”.

‘Do prije dva tjedna nisam se bavila amaterskim boksom, niti sam znala tko je u mojoj kategoriji, ali…’

Je li vam poznata konkurencija u amaterskom boksu?

“Do prije dva tjedna nisam se bavila amaterskim boksom, niti sam znala tko je u mojoj kategoriji, ali naravno da ništa ne prepuštam slučaju, i znam tko bi mogao biti na kvalifikacijama. No, kao što sam rekla ne zamaram se tko će biti ili ne, meni je najbitnije da ja odradim sve na 150% , o znam da ću biti spremna za bilo koga”, zaključila je Ivana Habazin.