Soldić je prvak u velter kategoriji i ima pet pobjeda u šest mečeva. Posljednji put se borio u rujnu prošle godine, kada je svladao Michala Pietrzaka

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić borit će se protiv Michala Materlea, jedne od najvećih KSW-ovih zvijezda u glavnoj borbi KSW 56 priredbe, koja će se 14. studenog održati u Varšavi, a moći ćete ju pratiti na RTL-u.

Soldić se do sada borio u velter kategoriji (do 77 kilograma), a sada će s Materleom snage odmjeriti u težoj, srednjoj, kategoriji (do 84 kilograma).

Ponude iz UFC-a

“Jako dobra borba, drago mi je što sam dobio tu priliku pokazati se ovoga puta u većoj kategoriji. Pošto sam prvi puta u 84 kile, ne znam još kako ću se osjećati. Na treningu se osjećam jako dobro fizički i psihički”, rekao je Soldić za RTL pa progovorio o ponudama koje mu šalje UFC.

“UFC još mora čekati, dobivam stalno ponude. Imam još ugovor u KSW-u četiri borbe. Zasad sam ovdje jako zadovoljan i mislim da sam još mlad, još se mogu pokazati u Europi”, zaključio je hrvatski Robocop.

