Bila je to borba prepuna uzbuđenja, no Poljak je slavio odlukom sudaca

Hrvatski MMA borac Antun Račić u subotu navečer branio je naslov KSW-ovo prvaka u bantam kategoriji. Protivnik mu je bio Poljak Sebastian Przybysz, kojeg je pobijedio prije dvije godine.

Međutim, ovaj put je izgubio nakon velikog rata u kavezu i tako ostao bez naslova kojeg je zadnji put obranio u prosincu prošle godine kada je pobijedio 22-godišnjeg Brazilca Bruna Santosa jednoglasnom odlukom sudaca.

Both men are dropped! Both survive! We are in the championship rounds!! #KSW59 @AntunRacic and @przybyszmma are in a war!! pic.twitter.com/Pc9bf798HA — KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021

Antun Račić do sada nije imao poraz u KSW-u, a iako je dao posljednji atom snage da tako ostane nakon ove subote, na koncu je ipak izgubio u borbi za koju su nakon prikazanog mnogi zaključili da je zaslužila biti glavna ove večeri, a ne pretposljednja.

“Zbog svog trenera njega sam danas to što jesam i jako sam mu zahvala za sve što je učinio za mene. Zahvalan sam svima koji su me podržavali, ali zapamtite ovo je tek moj početak. Još me čekaju obrane ove titule”, rekao je Przybysz nakon borbe.

Super close fight. What a war. One of the best KSW fights of all time. #KSW59 — Seán Denny (@DennyRants) March 20, 2021

Great back and forth in R3 of the KSW 59 co-main pic.twitter.com/0dCk56WlQt — Will (@ChillemDafoe) March 20, 2021

5️⃣ Round War!! Who will have the title put around his waist? #KSW59 — KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021

Racic vs. Przybysz is proving to be worth the price of admission alone. Great title fight! pic.twitter.com/75ny2IIOVg — Mike Shytte (@MikeLovesTacosX) March 20, 2021

Wow, Racic vs. Przybysz was a blast. Przybysz had a little "Hello Japan" moment at the very end but at least he had full back control. Real close fight, could go either way. #KSW59 — Jay Pettry (@jaypettry) March 20, 2021

Great first round!! Racic & Przybysz are bringing it!! #KSW59 — KSW (@KSW_MMA) March 20, 2021

This ksw fight is mayhem! One guy was rocked and almost out. A minute later his opponent was almost out! 😤 — Nonlinear Horse (@NonlinearHorse) March 20, 2021