HRVATSKI BORCI OSVOJILI NOVE MEDALJE: Ivan Kvesić brončan u Tokiju, Lucija Domić u Helsinborgu

Jednu borbu do meča za broncu udaljen je bio Zvonimir Živković u teškoj kategoriji

Ivan Kvesić osvojio je za brončano odličje u kategoriji do 84 kg na turniru Svjetske karate lige u Tokiju, a u završnom susretu do bronce je stigao zbog pravila prvog osvojenog boda, jer je dvoboj protiv Bjelorusa Antona Isakaua završio 3-3.

Na startu Kvesić je svladao Makedonca Berata Jakupija s 1-0, natjecatelja Bosne i Hercegovine Merisa Muhovića također s 1-0, Kazahstanca Daniyara Yuldasheva 2-1, a u polufinalu izgubio od Iranca Poorshaba s istim rezultatom.

Alessandra Hasani u kategoriji do 55 kg u susretu za broncu minimalno je izgubila od Španjolke Carlote Osorio Fernandez s 1-0. Prije toga, Hasani je bila bolja od Engleskinje Carle Burkitt s 3-1, izgubila od Tajvanke Tzu-Yun Wen 2-0, ali u repasažu ostvarila dvije pobjede – protiv Tajlanđanke Tippawan Khamsi s 3-0 i na sudačko preglasavanje Iranku Taravat Khaksar nakon što je borba završila bez bodova.

Jednu borbu do meča za broncu udaljen je bio Zvonimir Živković u teškoj kategoriji (+84 kg). Pobijedio je Poljaka Macieja Gebku sudačkim preglasavanjem (borba bez bodova), potom uspjeh nad Rodom Timmermans s Curacaaa 2-0, te Brazilcem Adamom Ramosom s 3-1. U četvrtfinalu izgubio je od Nijemca Jonathana Hornea s 1-0, a u repasažu od Japanca Daikija Anda 2-0.

Anđelo Kvesić ispao u polufinalu

Na putu do bronce ostala je i Jelena Pehar u kategoriji do 50 kg. Nakon što je izgubila od Iranke Sare Bahmanyar s 3-0, u repasažu Pehar pobjeda nad Malezijkom Madhuri Poovanesan s 1-0, ali i poraz od Japanke Ayake Tadano s 3-0.

Do repasaža je stigao i Stjepan Štimac (-67 kg). Zbog pravila prvog osvojenog boda izgubio je od Japanca Hirota Gomya premda je borba završila 1-1, a na sudačko preglasavanje u repasažu uspješniji je bio Srbin Stefan Joksić.

U osmini finala ispali su Andjelo Kvesić (+84 kg) i Lucija Lesjak (+68 kg), a na prvoj prepreci Ana Lenard (-61 kg), Boran Berak (-67 kg), Enes Garibović i Ivan Martinac (-75 kg), te Ante Mrvičić (-84 kg).

U katama Vlatka Kiuk nije izborila završni dio natjecanja, u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzevši 6. mjesto.

Na turniru u Tokiju, koji je ujedno i jedan od kvalifikacijskih za OI koje će se sljedećeg ljeta održati u istom gradu, sudjelovalo je 649 natjecatelja iz 79 zemalja.

Bronca za Luciju Domić

Lucija Domić iz TK Marjan osvojila je broncu u kategoriji do 62 kg trećeg dana Europskog taekwondo prvenstva za mlađe seniore koje se održava u Helsinborgu.

Na putu do medalje Domić je u prvom kolu sa 24-4 pobijedila Miu Rooke iz Velike Britanije, zatim u drugom kolu sa 20-0 Julianu Lipatovu, u četvrtfinalu sa 30-11 Finkinju Jasmin Manninen da bi u polufinalu izgubila sa 6-7 od Čehinje Petre Stolbove.

Od ostalih hrvatskih predstavnika koji su na borilište izašli trećeg dana natjecanja Kristina Čerina (TK Banija Pandas, -67kg) zaustavljena je u četvrtfinalu, Marko Golubić (TK Metalac, -74kg) je predao orbu drugog kola zbog ozljede, Ivan Vrgoč (TK Jastreb, -80kg) zaustavljen je u drugom kolu, dok je Paško Božić iz TK Marjan u istoj kategoriji stigao do četvrtfinala.

Ovo je treča medalja na ovom natjecanju nakon bronce Paule Antunović i srebra Karle Kovač. Posljednjeg dana prvenstva nastupaju Nika Petanjek (TK Dubrava) u kategriji do 73kg, Laura Glasnović (TK Jastreb) u kategoriji do 73kg i Matija Ružić (TK Grobnik) u kategoriji do 87kg.