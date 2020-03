HRVATSKI BOKSAČI NA TURNIRU U LONDONU: Sve je prekinuto zbog virusa, ključni ljudi objašnjavaju što se događa: ‘Vraćaju se i bit će u samoizolaciji’

S ključnim ljudima hrvatskog boksa razgovarali smo o otkazivanju predolimpijskog boksačkog turnira u Londonu

Usred jučerašnjeg trećeg dana predolimpijskog boksačkog kvalifikacijskog turnira u Londonu za Igre u Tokiju, natjecanje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa.

‘Sve u svemu, potpuno rasulo’

Sportske novosti su na svom web izdanju tijekom današnjeg dana donijele tekst u kojem stoji kako su sve reprezentacije zamoljene da napuste hotel do utorka ujutro ili prijepodne, “ali tu se nailazi na dodatan problem jer se boksači iz niza država, poput Ukrajine, nemaju gdje vratiti jer su granice zatvorene, a da ne napominjemo da su i brojni letovi otkazani”.

Kontaktirali smo Leonarda Pijetraja, trenera Marka Miluna i talentiranog Mladena Sobjeslavskog iz BK Leonardo koji se trenutno nalaze u Londonu kako bi nam otkrio što se događa.

[VIDEO] MILUN OPISAO JOŠ JEDAN NOKAUT KORONAVIRUSA: ‘Stali smo se i pogledali, bio nam je to šok’

‘Natjecanje je prekinuto zbog koronavirusa, kao i zbog nekih koji su htjeli otići’

“Natjecanje je prekinuto zbog pandemije koronavirusa, kao i zbog nekih reprezentacija koje su htjele otići s turnira, jedna ili dvije su u pitanju možda. I onda nije bilo više smisla da se to održi. Organizatori su htjeli da se turnir održi. Međutim, neke reprezentacije koje su slabije, kojima se to nije više isplatilo, jer nemaju šanse da prođu poput Švicarske itd, oni su rekli da bi išli doma i onda smo rekli OK, onda ćemo to odgoditi”, govori nam Leonard Pijetraj i dodaje:

“Organizatori su imali najbolju namjeru da se turnir održi. Normalno, jake reprezentacije se nisu bunile. Ovi koji prolaze i koji pobjeđuju, njima nije bilo do toga. Iskreno, nemam informacije o organizacijskom kaosu. S nikim nisam razgovarao. Nitko ništa niti ne priča. Mi imamo avion u srijedu”, objasnio nam je Pijetraj.

‘Naši se vraćaju u domovinu i bit će u samoizolaciji’

Nazvali smo i predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Bonu Bošnjaka koji nam je rekao:

“Naši se vraćaju u domovinu i bit će u samoizolaciji. Oni koji su boksali su ispali svi osim Plantića, a ovi koji nisu došli na red, kvalifikacije će se nastaviti tamo gdje su stale. Čaćić i Malenica će isto boksati, dok će Milun na Britanca Clarkea. Ždrijeb ostaje isti kao što je bio, sve ostaje isto, samo što su momentalno na čekanju. Nastavit će se sve tamo gdje je stalo”.

Upitali smo ga ima li on kakve informacije iz Londona oko rasula zbog koronavirusa?

‘Isto kao što se preuveličava na drugim stranama, tako se preuveličava i tu’

“Isto kao što se preuveličava na drugim stranama, tako se preuveličava i tu. Nije baš takva situacija kao što se piše. Engleski parlament je donio odluku da se prekidaju sva sportska natjecanja i to je to”, zaključio je Bono Bošnjak.

Tomo Kadić: ‘Poštovat ćemo protokole glede samoizolacije’

Čuli smo se tijekom popodneva i s Tomom Kadićem, trenerom Tonija Filipija…

“Situacija je normalna. Nije nikakva panika, nema nervoze, niti smo slično doživjeli. Ovdje život teće normalno. Mi smo dobro i dobro se osjećamo. Poštovat ćemo protokole koji se moraju poštovati u ovakvim situacijama glede samoizolacije. To je ljudski i humano. Trebamo misliti na naše sugrađane. Nije nam drago što se to sve događa, ali tako je, kako je”, rekao nam je Tomo Kadić i dodao:

“Smatram da je fer što su otkazali natjecanje, treba ipak misliti na druge, ne treba stvarati paniku ali jednostavno to je u redu. Možda bi bilo pametnije da su odgodili na samom startu, a ne treći dan prekinuti turnir, odnosno pet nakon što su nas doveli iz čitave Europe. Možda je taj dio bio malo nepromišljen. S dolaskom riskirali su puno više za sve nas. Treba se zaštititi, paziti, stalno peremo ruke, poštujemo mjere opreza. Tako ćemo i poštivati kad se vratimo doma. Jedina stavka koja bi mene osobno mogla zabrinuti je to da sam već preko 50 dana na putu i kad dođem u svoj stan, morat ću organizirati nešto da mi se kupi. Nadam se da nisu sve pokupovali po dućanima”, u šali je zaključio Tomo Kadić.

Kako neslužbeno doznaju Sportske novosti, kvalifikacije za Tokio će se nastaviti navodno krajem svibnja.

Zeljko i Sobjeslavski izgubili svoje mečeve trećeg dana turnira

Oba hrvatska boksača koji su nastupili u ponedjeljak navečer pretrpjela su poraze. Tako je u dvoboju 1. kola kategorije do 69 kilograma Marko Zeljko uvjerljivo izgubio od Bjelorusa Aleksandra Radzioova s 1:4, dok je Mladen Sobjeslavski u kategoriji do 75 kilograma izgubio u neizvjesnoj borbi od Finca Muhammada Abdilrasoona sa 2:3.

Rezime hrvatske boksačke reprezentacije do trenutka prekida

Nakon mečeva odlukom Međunarodnog olimpijskog odbora turnir je prekinut. Rezime nastupa hrvatskih boksača do trenutka prekida bio je sljedeći:

Od osmero hrvatskih predstavnika koji su stigli u London jedinu pobjedu ostvario je spomenuti Luka Plantić u poluteškoj kategoriji (do 81 kg) koji je svladao Austrijanca Umara Dzambekova. Jedan od naših najvećih boksačkih uzdanica, boksač iz BK GLadijator Toni Filipi, u teškoj kategoriji (do 91 kg) izgubio je od Ukrajinca Serhija Horskova, a naša najbolja profesionalna boksačica Ivana Habazin je u kategoriji do 69 kg također iznenađujuće izgubila od Francuskinje Emilie Sonvico.

Nikolina Ćaćić, Marija Malenica i Marko Milun prije prekida turnira nisu niti ulazili u ring.