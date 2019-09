HR BOKS NE PAMTI OVAKAV CIRKUS, KAO NI TEŠKE RIJEČI IZREČENE NA PRESSICI: ‘Sve što sam rekao je istina, koliko god to nekome smetalo’

Razgovorali smo s Leonardom Pijetrajem nakon Mamićevske pressice u utorak točno u podne

Malo manje od sat i pol vremena trajala je pressica izbornika hrvatske boksačke reprezentacije Leonarda Pijetraja. Razlog takvoj, nazovimo ju Mamićevskoj pressici, je prašina koja se podigla nakon uvjeta Pijetraja da naš najbolji profesionalni boksač Filip Hrgović (profi skor 9-0), ako misli braniti boje Hrvatske na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju 2020., se prvo mora kvalificirati, odnosno čak i nastupiti na PH…

Hrgović i Pijetraj se rastali u lošim odnosima

Hrgović se prije nekih dvije i pol godine godine rastao od Pijetraja, svog trenera u amaterskim danima. Nisu se rastali baš u dobrim odnosima, bilo je tu repova, pa ovaj slučaj neki gledaju i kroz prizmu toga. Također, u razgovoru izaslanstva HBS-a (predsjednik Bono Bošnjak, glavni tajnik Marko Marović i čelnik Zagrebačkog boksačkog saveza Nenad Ivanković) s glavnim tajnikom HOO-a Josipom Čopom i njegovim pomoćnikom za olimpijski program Damirom Šegotom, te direktorom HOO-ovih razvojnih programa Nevenom Šavorom, konstatirano je da se HBS mora odlučiti o kandidatu za europske kvalifikacije u ožujku 2020. u Londonu i završne svjetske kvalifikacije u svibnju 2020. u Parizu. O tome bi Savez trebao izvijestiti i Filipa Hrgovića koji je u pismu HBS-u i HOO-u izrazio želju za nastupom na svjetskim kvalifikacijama u svibnju 2020. godine.

‘Moram naglasiti kako Hrgović može birati na koje će kvalifikacije ići’

No, kad predsjednika HBS-a Bonu Bošnjaka pitate kako stoje stvari s ovim slučajem, on diplomatski odgovara “kako je on za boks i kako je stav Saveza da jedan ide u jedne kvalifikacije, drugi u druge”…

“Moram naglasiti kako Hrgović može birati na koje će kvalifikacije ići. HBS neće biti na pressici u utorak u podne jer se radi o konferenciji za medije BK Leonardo. To nema veze sa Savezom. Nakon povratka iz Rusije s amaterskog SP-a porazgovarao sam s Leonardom. O čemu smo razgovarali? E to ćete čuti na pressici. Moj stav je taj da se obadvojici pruži prilika. Ja sam u ovoj situaciji za boks, za sport”, kazao nam je Bono Bošnjak sinoć.

I onda je krenulo… Na pressici kakvu hrvatski boks dugo ne pamti skupio se veliki broj novinara Leonard Pijetraj je sa smiješkom ali i tugom kazao se ovoliki broj predstavnika medija ne bi niti okupio da se radi o nekoj pozitivnoj stvari, o dobrom rezultatu, ali se zato toliki broj novinara okupio jer je negativna priča, odnosno slučaj koji je medijima zanimljiv. Uistinu je Pijetraj svašta kazao na račun Filipa Hrgovića i njegova oca, ali i proslavljenog bivšeg boksača Željka Mavrovića. Više o tome možete pročitati – OVDJE.

Nakon pressice na kojoj su se potpisniku ovog teksta ispraznila oba mobitela, od kojih je jedan čak i nov, ipak smo uspijeli sačuvati malo baterije, ali dovoljno da upitamo Pijetraja stoji li iza izrečenog na pressici, odnosno boji li se tužbe jer su pale teške riječi koje se mogu okarakterizirati kao povreda ugleda, časti itd…? Posebno to stoji za Željka Mavrovića za kojeg je, između ostalog, kazao kako je Mavrović svojevremeno platio Lennoxu Lewisu 20.000 dolara za borbu za naslov prvaka svijeta u teškoj kategoriji…

‘Znate li kako je Mavrović došao da meča s Lennoxom Lewisom? Tako da su platili 20 tisuća dolara do meča s njim’

“Znate li kako je Mavrović došao da meča s Lennoxom Lewisom? Tako da su platili 20 tisuća dolara do meča s njim! Da, to niste znali, ali takav vam je sustav u boksu”, rekao je Pijetraj, a nama je u kratkom razgovoru nakon konferencije za medije rekao:

“Naravno da stojim iza svega što sam rekao. Pa ne mogu to pobiti i ne želim jer je sve izrečeno s moje strane istina. No, moram vam kazati kako se za ovu pressicu nisam spremao. Ja se nikad ne spremam, moje mišljenje je uvijek isto i za njega se ne trebam spremati. Za istinu se ne trebaš spremati jer je ona istina i takva je, kakva je. Koliko god se to nekome ne sviđalo. Ma kad god hoćeš to ću isto ponoviti, samo ne tim redoslijedom. Mogu to isto ponoviti kad god tko hoće, samo ne istim riječima naravno. Ja za istinu živim, ja se za nju ne pripremam. Pa što ću se pripremati za takvo što”, kazao nam je Leonard Pijetraj i dodao:

‘Situacija je takva kakva je, ja sam rekao kako stoje stvari, govorio sam istinu’

“Situacija je takva kakva je, ja sam rekao kako stoje stvari, govorio sam istinu. Nemam ja što skrivati, govorim ono što mislim. A ako to nekome smeta, njegova stvar. Znam da istina ponekad boli, ali ne mogu izmišljati nešto drugo što nije istina, ili što se nije dogodilo. Neka me tuži tko god hoće, pa ne mogu ja lagati. To je nešto na čemu sam ja bio, nešto u čemu sam sudjelovao i što mogu potvrditi. Za to imam i dokaze i to je nešto što je statistički podatak. Ako to nekome ne odgovara i smeta, to je njegova stvar, njegov bed. Ako si javna osoba, ti moraš biti spreman na te i takve stvari, moraš biti spreman na sve. Kao što sam i ja spreman na to. Samo nemojte lagati. Recite istinu, govorite istinu. Sve za mene možete reći, ali želim da je to istina i hoću dokaz za to”.

Mjesta u avionu za Tokiju ima samo za jednog

Što se tiče europskih i svjetskih kvalifikacija za OI, tu postoji – problem. Naime, budući da bi na londonskim kvalifikacijama drugi potencijalni hrvatski olimpijac, superteškaš Marko Milun, mogao izboriti normu, otklonio bi Hrgoviću priliku i da pokuša izboriti nastup u Tokiju. Dakle, mogućnost da Milun ide na prve, a Hrgović na druge olimpijske kvalifikacije, sadrži u sebi i potencijalno neprihvatljiv epilog za Hrgovića, odnosno obratno. Bono Bošnjak nam je kazao kako će Hrgović imati pravo birati prvi, a Pijetraj nam je, pak, otkrio kako je Hrga već izabrao da ide na druge kvalifikacije. U tom slučaju to nije pošteno prema Hrgoviću jer možda niti neće biti u prilici da izbori OI, ako se Marko Milun kvalificira prije njega. Mjesta u avionu za Tokiju ima samo za jednog:

“Nema pošteno-ne pošteno. Pa Hrgović je sam izabrao na koje kvalifikacije hoće ići. Znači, sam je izabrao da želi ići na svjetske, znači to su druge po redu. To je njegov izbor, to nismo mi odredili. To je on tako tražio. Eto vidite što se Hrgoviću sve dozvoljava, da sam bira na koje kvalifikacije želi ići. Da se mene tu pita nešto, moj odgovor bi bio ne. Ja bi napravio izborni meč, pa tko bude bolji, neka ide na obadvoje kvalifikacija. Ali ako u HBS-u tako odluče, neka idu onda na taj način”, zaključio je Leonard Pijetraj.