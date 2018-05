HRVATSKA ZLATNA VEĆ PRVOG DANA EP-A: Savršeni niz Kristine Tomić okrunjen je najsjajnijom medaljom

Od ostalih hrvatskih predstavnika nitko nije svladao prvu prepreku

Hrvatska reprezentativka u taekwondou 23-godišnja Kristina Tomić osvojila je zlatnu medalju prvog dana Europskog prvenstva koje se do nedjelje održava u ruskom Kazanju. Tomić je u finalu svladala Ruskinju Nataliju Antipenko sa 18-12.

Sjajan niz do zlata

Kristina Tomić je na startu morala pobijediti dvije Turkinje. Najprije Njemicu turskih korijena Elu Aydin (17-5), a potom u četvrtfinalu i reprezentativku Turske Merve Dincel (10-9) od koje je ove godine već doživjela tri poraza. U rijetko uzbudljivoj borbi, u kojoj je Hrvatica zaostajala 2-7 i stalno lovila suparničinu prednost, Tomić je polufinale osigurala doslovce u posljednjim trenucima borbe, zaradivši dva boda za udarac nogom u tijelo, što joj je njen klupski trener Dejan Mesarov, koji je vodio ovu borbu, neprestano i sugerirao.

Članica zagrebačkog Osvita u polufinalu je impresivno pobijedila Azerbajdžanku Patimat Abakarovu (12-3) i na kraju je u finalu bila bolja od Ruskinje Antipenko sa 18-12.



Ostali poraženi na prvoj prepreci

Prvog dana EP-a u dalekom Tatarstanu nastupilo je još četvero hrvatskih predstavnika i nitko nije svladao prvu prepreku. No, povoljan ždrijeb imao je jedino 18-godišnji Leon Glasnović (do 58 kg), koji je neočekivano izgubio od svog bivšeg klupskog suborca Šveđanina Fredrika Lindstroma (14-15).

Neiskustvo je sputavalo i preostale debitante, 18-godišnju Brođanku Luciju Abramović (do 46 kg) i 17-godišnjeg Zagrepčanina Luku Turkalja (do 54 kg). Lucija je naletjela na vrlo dobru Britanku Jordyn Smith (7-13), dok je Luka pružio dobar otpor kasnijem polufinalistu Turčinu Denizu Dagdelenu (18-28). Prvog dana nastupio je i Kristinin klupski kolega Marko Maljković (do 58 kg), kojemu se dogodio visok poraz od finalista, Rusa Valerija Šimanova (11-31).

Drugog dana EP od hrvatskih reprezentativaca u borilište će Tanja Rastović (do 53 kg), Bruna Vuletić (do 57 kg), Marija Štetić (do 57 kg), Lovre Brečić (do 63 kg), Deni Andrun Razić (do 63 kg) i Marko Golubić (do 68 kg).